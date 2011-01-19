بازرسیهای غیر منتظره از دستگاههای اجرایی استان قزوین

محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: این اقدامات در اجرای برنامه بازرسی های مستمر سال 1389 و نیز در راستای همسویی و همگرایی هر چه بیشتر با ظرفیت های نظارتی درون دستگاهی صورت می گیرد.

وی افزود: در بخشی از این بازرسی ها نحوه نظارت بر کیفیت نان از سوی دستگاههای متولی مورد بررسی قرار گرفت که علاوه بر بازرسان این اداره کل، نمایندگانی از فرمانداری قزوین، تعزیرات حکومتی، شرکت غله، مرکز بهداشت شهید بلندیان و همچنین نماینده اتحادیه خبازان و نانوایان هم حضور داشتند که به صورت غیر منتظره از چندین واحد نانوایی در سطح شهر قزوین بازدید شد.

یزدان پناه تصریح کرد: در این بازدید ها نحوه نظارت بر نوع و میزان نمک مصرفی در فرآیند تولید نان، کارت بهداشتی کارگران، داشتن گواهینامه آموزش بهداشت، استفاده از روپوش در حین کار و داشتن جعبه کمکهای اولیه بررسی شد.

این مسئول یادآورشد: وضعیت بهداشتی نانوایی، کیفیت آرد تحویلی، کیفیت ظاهری نان، کم فروشی، گرانفروشی، میزان رضایتمندی مردم نیز از دیگر مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ایراداتی هم در بعضی از واحدهای نانوایی مشاهده شد که عدم حضور متصدی در واحد، عدم رعایت برخی از موازین بهداشتی، کمبود پالت آرد، فقدان انبار آرد، فروش نان با دو نرخ، فاقد اعتبار بودن کارت و گواهینامه بهداشت کارگران و عدم نصب شناسنامه در جای مناسب از مهمترین آنها بود.

مدیرکل بازرسی استان قزوین افزود: در پی این ایرادات، با تذکر بازرسان مقرر شد نمایندگان دستگاههای مختلف نسبت به پیگیری موارد مطروحه اقدام کنند.

یزدان پناه گفت: معرفی به دادگاه، تکمیل و ارسال فرم تعزیرات حکومتی، امحاء چند کیسه نمک صنعتی، الزام به رعایت موازین بهداشتی، تذکر و اخطار کتبی مبنی بر عدم گرانفروشی و خودداری از فروش نان با دو نرخ از اقدامات انجام شده در این بازدیدها بود.

وی اظهارداشت: شهروندان می توانند نظرات، شکایات و انتقادهای خود در زمینه نحوه عملکرد و نظارت دستگاههای متولی بر کیفیت نان را از طریق ثبت در سامانه ملی شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتی http://shekayat.bazrasi.ir ، تماس با تلفن گویای ستاد خبری سازمان ؛ مرکز استان : 136 ، شهرستانها : 3350022 – 0281 ، مکاتبه و یا مراجعه حضوری به اداره کل بازرسی استان واقع در خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، خیابان مدیریت، واحد ستاد خبری اعلام کنند.





