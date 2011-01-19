اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مریم تقی زاده تکواندوکار آذربایجان شرقی در مسابقات تکواندو قهرمانی بانوان کشور انتخابی تیم ملی به مدال طلا دست یافته و به تیم ملی تکواندو بانوان راه یافت.

رقابتهای اوزان زوج مسابقات تکواندو قهرمانی بانوان کشور انتخابی تیم ملی برگزار شد و مریم تقی زاده تکواندوکار آذربایجان شرقی هم به مدال طلا و هم به تیم ملی تکواندو بانوان رسید.

در این مسابقات 135 ورزشکار از 22 استان کشور شرکت داشتند و در روز دوم و پایانی آن در خانه تکواندو ، مریم تقی زاده تکواندوکار آذربایجان شرقی در وزن دوم به مدال طلا رسید ونیره عباسی از تهران دوم شد و مینا عبداله از تهران و سمانه باغبان از خراسان رضوی مشترکا سوم شدند.

این مسابقات که در دو روز در اوزان فرد و زوج برگزار شد، دومین مرحله انتخابی تیم ملی بانوان بود و نفرات اول و دوم اوزان زوج و فرد به مرحله بعد انتخابی تیم ملی راه یافتند.

سمانه باغبان از خراسان رضوی دروزن دوم و زهره رمضانی از گیلان در وزن پنجم نیز با نظر کمیته فنی به مرحله سوم انتخابی تیم ملی دعوت شدند .

برگزیدگان این مسابقات به همراه نفرات برتر مسابقات قهرمان کشوری، به سومین مرحله انتخابی تیم ملی که با حضور برگزیدگان تورنمنت ها برگزار می شود، راه می یابند.

زهرا حسنی قاضی از خراسان رضوی نیز به عنوان بهترین داور این دوره از رقابتها انتخاب شد.

برگزاری مسابقات کشتی روستایی و عشایری پنج جانبه در اهر

رقابت های کشتی روستایی و عشایری پنج جانبه در اهر به مناسبت دهه فجر هشت بهمن ماه برگزار خواهد شد.

در مسابقات کشتی روستایی و عشایری پنج جانبه در اهر تیم های آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و دو تیم از آذربایجان شرقی در رشته ازاد به مدت یک روز با هم رقابت خواهند کرد.

رقابتها در رده جوانان در اوزان 50، 55، 60، 66 ، 74، 84، 96 و 120 کیلو برگزار می شود.

کشتی گیرانی در این رقابت ها حق حضور دارند که دارای کارت بیمه ورزشی روستایی با کد 49 سالجاری هستند.

رقابتهای کیک بوکسینگ قهرمانی آذربایجان شرقی جام طلایه داران انقلاب در تبریز

رئیس هیئت ورزشهای رزمی آذربایجان شرقی گفت: رقابت های کیک بوکسینگ قهرمانی آذربایجان شرقی جام طلایه داران انقلاب در تبریز هشت بهمن ماه برگزار خواهد شد.

حبیب مقصودی افزود: این رقابتها توسط هیئت ورزشهای رزمی آذربایجان شرقی در مجموعه ورزشی امام علی (ع) تبریز هشت بهمن ماه با حضور بیش از 20 تیم برگزار خواهد شد.