دوره آموزش اذان ویژه پرسنل ادارات قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی به مدت دو روز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با حضور بیش از 75 نفر از پرسنل ادارت و نهادهای استان قم برگزار شد.



حجت الاسلام سید جواد عظیمی ادامه داد: در این دوره، آموزش اذان با رعایت تجوید و صوت و لحن از سوی استاد فرقانی به پرسنل ادارات قم ارائه شد و هر یک از شرکت کنندگان برای رفع اشکال به قرائت اذان پرداختند.



وی اذان را شعار توحیدی مسلمانان دانست و با اشاره به ضرورت برگزاری این دوره آموزشی تصریح کرد: اذان، شهادت بر یگانگی خداوند و رسالت پیامبر خداوند و بانگ بیدارباش برای عبادت پروردگار جهان است، از این رو این دوره آموزشی برای قرائت صحیح اذان برگزار شده است.



مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به اعطای گواهینامه آموزش قرائت صحیح اذان به شرکت کنندگان در این دوره آموزشی اظهار داشت: همچنین به برترین‌های این دوره آموزشی جوایزی اهدا شده است.

