علی باهران در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل راه و ترابری قم اظهار داشت: بازی خوبی در پیش داریم زیرا راه و ترابری یکی از بهترین تیمهای لیگ برتر به شمار می‌رود و در روزهای گذشته بازیکنان خارجی خوبی جذب کرده است.

وی با بیان اینکه فشار مسابقات لیگ ضربه‌ای به بازیکنان وارد نمی‌کند، تصریح کرد: فشار مسابقات روی بازیکنان زیاد است اما بازیکنان ما حرفه‌ای هستند و باید بتوانند با شرایط مسابقات لیگ برتر کنار آیند زیرا مسابقات به صورت حرفه‌ای برگزار می‌شود.

این بازیکن تیم بسکتبال ذوب‌آهن پیرامون شرایط این دوره از مسابقات لیگ برتر گفت: مسابقات لیگ در سال جاری نسبت به فصل گذشته رشد قابل توجهی داشته و حضور بازیکنان خارجی در لیگ باعث رشد آن شده است.

وی ادامه داد: در فصل جاری چند تیم قدرتمند به جمع تیمهای حاضر در لیگ اضافه شده‌اند اما برخی تیمهای پایین جدولی در حد مسابقات لیگ برتر نیستند و باید برای ارتقای سطح این تیمها برنامه‌ریزی شود.

باهران در مورد شانس ذوب‌آهن برای رسیدن به قهرمانی این دوره از مسابقات لیگ خاطرنشان کرد: تیم اصفهانی طی دو فصل گذشته با حضور فرزاد کوهیان نتایج مناسبی در لیگ برتر کسب کرده و امیدواریم که امسال با این سرمربی قهرمانی را ازآن خود کنیم تا حسرت دو ساله به حسرت سه ساله تبدیل نشود.