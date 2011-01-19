پایانه های گیلان به سیستم نظارتی مکانیزه مجهز شد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این سیستم نظارتی مربوط به زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نیست، افزود: این سیستم بصورت خودکار بر فروش بلیت و حمل بار نظارت کافی دارد.

وی خاطرنشان کرد: یک مرحله نظارت در صنف و مرحله دوم در سازمان حمل و نقل و پایانه ها استان انجام می شود.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تیم نظارتی این سازمان و صنف حمل ونقل استان متشکل از 160 نفر که 100 نفر از سازمان حمل و نقل و 60 نفر ازنیروهای صنف فعالیت خود را در سطح استان آغاز کردند.

وی تاکید کرد: همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی هشت تیم نظارتی سیار سازمان حمل و نقل و پایانه های استان به مدت 10 روزبه بازرسی میدانی پرداختند و خوشبختانه تاکنون از نرخ مصوب دولت که ابلاغ شده حمل و نقل عمومی استان حتی یک مورد افزایش قیمت نداشته است.

جیفرودی در خصوص مصوبه دولت مبنی بر افزایش کرایه های وسائط نقلیه اظهارداشت: اتوبوس ویژه 15 درصد، اتوبوس عادی حداکثر تا 30 درصد، اتوبوس فوق العاده 15 درصد، مینی بوس ها بین شهری و روستایی حداکثر 30 درصد، سواری های کرایه برون شهری پلاک عمومی 20 درصد، انواع وانت روستایی و بین شهری 15 درصد و انواع کامیون و کشنده ها 15 درصد به نرخ قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اضافه شده است.

وی در ادامه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه افزایش نرخ کرایه و تخلفات دیگر می توانند با پیام گیر 7220150 و سامانه پیام کوتاه 3000143 سازمان حمل ونقل و پایانه ها استان اطلاع دهند.