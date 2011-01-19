44 طرح زیر بنایی در ایام دهه فجر در مریوان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالله رشیدی پور ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی ایام الله دهه مبارک فجر شهرستان مریوان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط ادارات و سازمانهای دولتی و به مناسبت دهه مبارک فجر 44 طرح عمرانی، تولیدی، آموزشی و کشاورزی در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص وضعیت این پروژه ها گفت: این طرحها در زمینه های روستایی، آبرسانی، درمانگاه، آسفالت راه روستایی، عمران شهری، احداث باغات، لوله گذاری در زمینهای کشاورزی، سدهای رسوب گیر و احداث شبکه های فشار قوی و ضعیف برق است که با حضور مسئولان استانی و شهرستان افتتاح خواهد شد.

فرماندار شهرستان مریوان با اشاره به اینکه بخشی زیادی از این پروژه مربوط به مناطق روستایی است، بیان کرد: برای راه اندازی و ایجاد این طرح ها و پروژه ها، بیش از 76 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی، ملی و در قالب مصوبات سفرهای دولت به کردستان هزینه شده است .

رشیدی پور یادآور شد: با پیروزی انقلاب اسلامی کارهای زیر بنایی فراوانی در بخشهای مختلف در شهرستان مرزی مریوان به اجرا در آمده است که این اقدامات و فعالیت ها نشان از توجه ویژه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته در سطح کشور است .

وی افزود: گرامیداشت یاد و خاطره ایام دهه مبارک فجر همواره موجب نزدیکی بیشتر مردم با ارزشهای انقلاب و نیز آشنایی نسل جوان با ماهیت اسلامی و الهی انقلاب خواهد شد و در این راستا باید تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی زمینه لازم را برای برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری نیز انجام دهند.