به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی، بازیکنان و همراهان کاروان پرسپولیس که برای شرکت در تورنمنت شش جانبه دبی به این شهر سفر کرده­اند، صبح امروز با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان عازم این شهر شده و ساعت 10:15 وارد فرودگاه دبی شدند.

البته هواپیمای حامل کاروان پرسپولیس در هنگام برخورد با جبهه هوای گرم در خلیج فارس، دچار لغزش‌های شدیدی شد که تا حدی موجب ترس و دلهره مسافران شده بود.

مازیار زارع که به دلیل داشتن اقامت امارات برایش ویزا تهیه نشده بود، با ورود به فرودگاه متوجه شد که 10 روز از مهلت اقامتش گذشته است. در این بین نماینده باشگاه پرسپولیس و مهدی الهایی که به زبان عربی تسلط داشت، در فرودگاه پیگیری کارهای این بازیکن شدند. سعید حلافی هم به علت مشکل گذرنامه با تاخیر به جمع سرخ پوشان ملحق می شود.

سرخ پوشان پس از ورود به شهر دبی به باشگاه ایرانیان رفته و در آن محل مستقر شدند. همچنین تمرین امروز که قرار بود ساعت 11 به وقت محلی انجام شود با یک ساعت تاخیر انجام می‌شود. علت این تاخیر همزمانی ورود سرخ پوشان به باشگاه ایرانیان با خروج تیم فوتبال مس کرمان از آنجا برای رفتن به فرودگاه بود.

از سوی دیگر با هماهنگی‌های صورت گرفته باشگاه الاهلی تجهیزات و کلینیک خود را در اختیار تیم پرسپولیس قرار داده است. دکتر زرینه نیز به همراه وحید هاشمیان برای پیگیری فیزیوتراپی وی، مشتری دائم آنجا هستند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری تورنمنت شش جانبه امارات، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 19:30 دقیقه فردا پنجشنبه در نخستین دیدارش در ورزشگاه الشباب برابر اسپارتاپراگ به میدان می‌رود.

دیدار دوم شاگردان علی دایی در مرحله گروهی این تورنمنت ساعت 19:30 دقیقه دوشنبه هفته آینده برابر زنیت سنت پترزبورگ روسیه برگزار خواهد شد.

تیم‌های حاضر در تورنمنت شش جانبه امارات در دو گروه سه تیمی به مصاف هم می‌روند. در گروه اول تیم‌های شاختار دونتسک اوکراین، زیلینا اسلواکی و الهلال عربستان حضور دارند و در گروه دوم پرسپولیس به مصاف زنیت سنت پترزبورگ و اسپارتا پراگ جمهوری چک می‌رود.

همچنین شرکت برگزار کننده تورنمنت بروشوری از هر تیم تهیه کرده که در صفحه مربوط به تیم پرسپولیس، عکس وحید هاشمیان با لباس تیم بوخوم کار شده است.