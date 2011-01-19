منشور اصولگرایی از غربالگری بیجا جلوگیری می کند

غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا منشور اصولگرایی در جهت غربالگری در جریان اصولگرایی است یا خیر، گفت: شاخص های این منشور ممکن است از غربالگری بیجا در جریان اصولگرایی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: وقتی افرادی یا جریان سیاسی در یک جامعه و انقلاب صحبت از یک عنوان کلی سیاسی به نام اصولگرایی می شود باید این عنوان شاخص هایی نیز داشته باشد و کاری که دو جامعه کردند این است که شاخص های اصولگرایی را به صورت منظم بیان کردند.
وی این اقدام جامعتین را مفید خواند و افزود: این شاخص ها موجب می شود که کسانی که مشمول آن هستند در حلقه اصولگرایی بمانند و کسانی که واجد این صلاحیت ها نیستند از دایره اصولگرایی خارج شوند.
حداد عادل این تلاش را بسیار مفید دانست.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام جامعتین را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: تدوین منشور اصولگرایی به جا، شایسته و قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه این اقدام بسیار ضروری بوده است تصریح کرد: اصولگرایی از اصطلاحاتی است که در دهه های گذشته در جامعه مطرح شده و عنوانی است شامل ارزش های انقلاب اسلامی می شود و رهبری نیز آن را مطرح کرده اند.
وی ادامه داد: اصولگرایی مانند کسی است که بر احزاب و گروه های وفادار انقلاب اسلامی سایه افکن شده است و جامعتین نیز برای منظم کردن مفاهیم اصولگرایی این منشور را تدوین کرده و ظرفیت های اصولگرایی را بیان کرده اند.
حداد عادل با تاکید بر اینکه اقدام جامعتین در این مسیر بسیار خوب ارزیابی می شود یادآور شد: اما قدم مهم بعدی پیدا کردن مصادیق این شاخص ها است که باید با سازوکار منطقی برای آن تلاش کرد.
وی افزود: نیازی که ما برای انتخابات مجلس نهم داریم این است که سازوکاری منطقی فراهم کنیم که افرادی نامزد شوند و به جامعه معرفی شوند که مصداق واقعی این مفاهیم و ارزش هایی باشند که در منشور جامعتین معرفی شده باشد.
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