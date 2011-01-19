منشور اصولگرایی از غربالگری بیجا جلوگیری می کند

غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع ‏خبرنگاران در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا منشور اصولگرایی در جهت غربالگری در جریان ‏اصولگرایی است یا خیر، گفت: شاخص های این منشور ممکن است از غربالگری بیجا در جریان اصولگرایی ‏جلوگیری کند.‏

وی ادامه داد: وقتی افرادی یا جریان سیاسی در یک جامعه و انقلاب صحبت از یک عنوان کلی سیاسی به نام ‏اصولگرایی می شود باید این عنوان شاخص هایی نیز داشته باشد و کاری که دو جامعه کردند این است که ‏شاخص های اصولگرایی را به صورت منظم بیان کردند.‏

وی این اقدام جامعتین را مفید خواند و افزود: این شاخص ها موجب می شود که کسانی که مشمول آن هستند در ‏حلقه اصولگرایی بمانند و کسانی که واجد این صلاحیت ها نیستند از دایره اصولگرایی خارج شوند.‏

حداد عادل این تلاش را بسیار مفید دانست.‏

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام جامعتین را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: تدوین منشور اصولگرایی به ‏جا، شایسته و قابل تقدیر است.‏

وی با بیان اینکه این اقدام بسیار ضروری بوده است تصریح کرد: اصولگرایی از اصطلاحاتی است که در دهه های ‏گذشته در جامعه مطرح شده و عنوانی است شامل ارزش های انقلاب اسلامی می شود و رهبری نیز آن را ‏مطرح کرده اند.

‏وی ادامه داد: اصولگرایی مانند کسی است که بر احزاب و گروه های وفادار انقلاب اسلامی سایه افکن شده است ‏و جامعتین نیز برای منظم کردن مفاهیم اصولگرایی این منشور را تدوین کرده و ظرفیت های اصولگرایی را ‏بیان کرده اند.‏

حداد عادل با تاکید بر اینکه اقدام جامعتین در این مسیر بسیار خوب ارزیابی می شود یادآور شد: اما قدم مهم بعدی ‏پیدا کردن مصادیق این شاخص ها است که باید با سازوکار منطقی برای آن تلاش کرد.

‏وی افزود: نیازی که ما برای انتخابات مجلس نهم داریم این است که سازوکاری منطقی فراهم کنیم که افرادی ‏نامزد شوند و به جامعه معرفی شوند که مصداق واقعی این مفاهیم و ارزش هایی باشند که در منشور جامعتین ‏معرفی شده باشد.‏