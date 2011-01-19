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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

توکلی در گفتگو با مهر:

نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی امروز اعلام می شود

نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی امروز اعلام می شود

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی و رشته های نیمه متمرکز آزمون های کاردانی نظام جدید در سال 89 خبر داد و گفت: این نتایج از ساعت 18 امروز 29 دی از سوی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش اعلام می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های تکمیل ظرفیت و رشته های نیمه متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1389 از ساعت 18 امروز، 29 دی ماه بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمرکز هنرهای تجسمی، گرافیک، تربیت بدنی و علوم ورزشی آزمون های کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سال 1389 نیز از ساعت 18 امروز بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار می گیرد.

توکلی یادآور شد: تمامی پذیرفته شدگان این آزمونها می توانند با توجه به برنامه زمانی مندرج در اطلاعیه ثبت نام و با در دست داشتن مدارک موردنیاز، برای ثبت نام به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند عدم مراجعه در زمان مقرر برای ثبت نام، به منزله انصراف از تحصیل تلقی می شود.

کد مطلب 1235905

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