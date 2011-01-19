امکان اتصال واحدهای صنعتی اصفهان به شبکه گاز فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قباد نوری ظهر چهارشنبه در دیدار با فعالان صنعت آجر استان اصفهان با اشاره به اینکه استفاده از سوخت گاز از سوی واحدهای صنعتی باید در اولویت فعالیتهای این واحدها قرار گیرد، افزود: متاسفانه هنوز امکان متصل شدن برخی واحدهای صنتعی به شبکه‌های گازرسانی استان اصفهان فراهم نشده است.

وی با اشاره به وظایف شرکت گاز در زمینه گازرسانی به این واحدهای صنعتی، اظهار داشت: شرکت گاز وظیفه دارد نسبت به تامین گاز واحدهای صنعتی استان اصفهان اقدامات لازم را به انجام رساند.

معاون سازمان صنایع و معادن استان اصفهان با تاکید بر اینکه بخشی از واحدهای آجرپزی این استان از گاز استفاده می‌کنند، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تنها 30 درصد از واحدهای آجرپزی اصفهان از سوخت گاز استفاده می‌کنند و متاسفانه شرایط اتصال برخی واحدها به شبکه‌های گازرسانی تاکنون فراهم نشده است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به افزایش قیمت آجر پس از هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: افزایش قیمت آجر پس از هدفمند کردن یارانه‌ها تنها بر اساس تغییرات نرخ گاز صورت گرفته و اعمال خواهد شد.

نوری اضافه کرد: مصوبات ستاد عملیاتی هدفمند کردن یارانه‌ها به تمامی روسای سازمان‌های صنایع و معادن استانهای کشور ابلاغ شده که بر این اساس افزایش قیمت آجر تنها با تغییرات نرخ گاز و به صورت مجاز صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به سهم گازوئیل اختصاص یافته به وزارت صنایع و معادن، بیان داشت: مجموع سهم سوخت گازوئیلی که به وزارت صنایع و معادن اختصاص یافته است، سه میلیون لیتر در روز بوده که با پیگیریهای انجام شده، افزایش داشته است.

معاون سازمان صنایع و معادن استان اصفهان با اشاره به افزایش سهمیه گازوئیل وزارت صنایع و معادن، گفت: با پیگیریهای صورت گرفته، سهم وزارت صنایع و معادن از سوخت گازوئیل به پنج میلیون لیتر افزایش یافته است.

وی به سهم استان اصفهان از این میزان گازوئیل اشاره کرد و افزود: استان اصفهان روزانه 480 هزار لیتر برآورد شده که سهم 9.5 درصدی را در مجموع سهمیه گازوئیل وزارت صنایع و معادن شامل می‌شود.