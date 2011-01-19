کتاب گردشگری خوزستان سال آینده رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معرفی کتاب گردشگری استان خوزستان در ادامه سلسله نشست های تخصصی انجمن راهنمایان گردشگری ایران برگزار شد. در این جلسه گروهی از راهنمایان گردشگری که برای نگارش کتاب گردشگری خوزستان به این استان سفر کرده بودند، اعضای انجمن راهنمایان را در جریان سفر 17 روزه خود، اتفاقات، گزارشها و عکس و فیلمهایی که در این سفر تهیه کرده بودند گذاشتند.

در این برنامه آرش نورآقایی، راهنمای گردشگری بیان کرد: تا به حل هیچ کتاب استانداردی برای گردشگری خوزستان چاپ نشده است و این کتاب نخستین کتابی است که در جریان یک سفر تحقیقاتی و میدانی در استان خوزستان تهیه شده است.

وی همچنین با نشان دادن عکسها و فیلمهایی که در این سفر توسط گروه راهنمایان گردشگری تهیه شده بود به معرفی جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری استان خوزستان پرداخت.

نورآقایی گفت: درنظر داریم تا این کتاب را همزمان با روز دوم اسفند سال آینده برابر با روز جشن راهنمایان گردشگری رونمایی کنیم.

مجتبی گهستونی، از راهنمایان گردشگری استان خوزستان نیز با بیان اینکه در کنار این کتاب سی دی اطلاعات صوتی و تصویری گردشگری خوزستان توزیع می شود گفت: قرار است از روز 10 تا 20 اسفند ماه امسال سفر دوم خود را در استان خوزستان انجام داده و اطلاعاتمان را درباره جاذبه های این استان کامل کنیم.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا گفت: دردور اول سفر به خوزستان از شهرهای دزفول، اهواز آبادان خرمشهر سوسنگرد، رامهرمز، هفتگل، هویزه، شوش، اندیمشک، گتوند، اندیکا، لالی، ایذه و باغملک بازدید کردیم و قصد داریم در سفر دوم از شهرهای مسجد سلیمان، بهبهان، ماهشهر و رامشیر نیز دیدن کنیم تا به اطلاعاتمان در این زمینه بیافزاییم.

وی در کنار معرفی جاذبه های گردشگری شناخته شده در استان به معرفی غارهایی که در این استان قابلیت برگزاری تور کوهنوردی دارند اشاره کرد و گفت: سعی کردیم که در این کتاب به زوایای پنهان و ناشناخته خوزستان بپردازیم.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به معرفی آبشارهای ناشناخته استان خوزستان مانند آبشار شیوند و باباروزبهان اشاره کرد و گفت: غیر از تالاب شادگان در استان که بسیار شناخته شده است و گردشگران زیادی دارد تالابی به نام خوروالعظیم نیز وجود دارد که از آن به عنوان تالاب مشترک بین ایران وعراق یاد می شود.

وی در ادامه به انتشار عکسهایی از غار پبده و وضعیت نابه سامانی که میراث فرهنگی این استان دارد پرداخت و گفت: قبل از انجام این سفر تحقیقاتی مطالعه کردیم و طبق مشاهدات عینی خود برنامه ریزی های این سفر را انجام دادیم.

تشکیل شورای گردشگری دزفول



در این برنامه زمانی، عضو شورای شهر دزفول با بیان اینکه شوش، شوشتر و دزفول مثلث گردشگری استان خوزستان هستند گفت: جاذبه های گردشگری زیاد در شهر دزفول باعث شد تا پیشنهاد تشکیل شورای گردشگری دزفول را به فرمانداری ارایه کنیم تا همانطور که فرمانداری شورای گردشگری را مدیریت می کند، این شورا را نیز هدایت کند.

ژاله ابراهیمی نیز یکی دیگر از سخنرانان و راهنمایان گردشگری بود که در این سفر تحقیقاتی گروه نویسنده کتاب گردشگری خوزستان را همراهی کرده بود.

وی به تشریح چگونگی دریافت اطلاعات برای نگارش کتاب از جمله تحقیقات میدانی و مطالعات راهنمایان گردشگری پرداخت و گفت: در این سفر حتی صنایع دستی روستاها و شهرستانهای خوزستان نیز نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با معرفی جاذبه های ناشناخته استان خوزستان از راهنمایان گردشگری خواست تا گردشگران را به مناطقی که کمتر معرفی شده اند اما بهترین جاذبه ها را برای سفر گردشگران دارند برده و آنها را با این جاذبه ها آشنا کنند.