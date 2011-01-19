دوره تخصصی حقوق زن در اسلام و جهان غرب برگزار می شود

فاطمه گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین دوره نواندیشی زنان با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان ملی جوانان استان تهران به مدت چهار روز در روزهای 28 و 29 دی و اول و ششم دیماه سال جاری توسط مجمع داداندیشی زنان مسلمان برگزار می شود.

مدیرعامل مجمع داداندیشی زنان افزود: با توجه به اینکه رویکرد این مجمع اولویت دادن به مباحث علمی است اقدام به برگزاری هیئت علمی به جای هیئت عزاداری کرده است.

به گفته وی، این طرح که اولین دوره از طرح های آتی با محوریت آموزش حقوق زن در جهان اسلام و جهان غرب به شمار می آید از سلسله طرح های مجمع داداندیشی زنان است.

وی مخاطبان عمده این طرح را فعالین سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده معرفی کرد و از اعلام آمادگی دست کم بیست سازمان مردمی با حوزه های مرتبط برای شرکت در این طرح خبر داد.

به گفته این فعال حقوق زنان هدف از برگزاری این گونه طرحها پاسخگویی به نیاز فعالین در حوزه زنان و خانواده به بحث های تخصصی در این زمینه است. همچنین مجمع داداندیشی زنان در نظر دارد طرحهای مشابهی را همسو با این هدف از بهار سال آینده پایه گذاری کند.

وی در ادامه با قدردانی از سازمان ملی جوانان و مرکز امور زنان و خانواده به جهت همکاری آنها برای برگزاری این طرح، مباحث مورد توجه در این دوره را که توسط دکتر علی غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تدریس می شود مسئله تساوی یا تشابه حقوق زن و مرد، اخلاق جنسی، استقلال اجتماعی زنان، خواستگاری، مهریه، نفقه، ارث، دیه، ازدواج موقت، حجاب، طلاق، فمنیسم و تعدد زوجات در کنار توجه ویژه به حقوق زن در اسلام عنوان کرد.

انجمن زنان مبارز مسلمان، انجمن داداندیشان راه زندگی، کانون اندیشه مشکات، انجمن بیان ایران از جمله سازمانهای مردم نهادی هستند که برای شرکت در این دوره اعلام آمادگی کردند.