تاکید لاریجانی بر همکاری با عراق/ ابراز خرسندی از تشکیل دولت و مجلس جدید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر روز گذشته برای شرکت در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی به ابوظبی سفر کرده است در حاشیه برگزاری این اجلاس با اسامه النجیفی رئیس مجلس عراق دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از تشکیل مجلس و دولت جدید در عراق برای ملت و دولت این کشور آرزوی موفقیت کرد.

رئیس مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است حداکثر مساعدت را در زمینه های اقتصادی، پارلمانی و سیاسی با مجلس و دولت عراق داشته باشد.

رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد پارلمان و دولت عراق ضمن پیشبرد برنامه ها کاری کنند تا بهانه به دست اشغالگران نباشد و هر چه زودتر عراق را ترک کنند.

اسامه النجیفی رئیس مجلس عراق نیز در این دیدار ضمن تشکر از همکاری های ایران با دولت و پارلمان این کشور، اظهار داشت: ایجاد امنیت در عراق ، همکاری با همسایگان و پایان اشغال از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

وی گفت: با نزدیک شدن مردم عراق به یکدیگر که دارای قومیت و مذاهب مختلف هستند وضعیت امنیت در عراق بهبود یافته است.

وی گفت: دولت موجود برآمده از توافق همه جریانات سیاسی و پارلمان این کشور کاملا از دولت حمایت می کند.

النجیفی تصریح کرد: کمک همسایگان برای ایجاد امنیت و استقرار آن در عراق و همچنین همکاری های اقتصادی موجب می شود که قدرت های اشغالگر نتوانند به بهانه های واهی به حضور خود در این کشور ادامه دهند.

به گزارش مهر، پس از دیدار رئیس مجلس با رئیس مجلس عراق ، وی با عبدالقادر مشبک عضو دفتر سیاسی و نایب رئیس مجلس مردمی ملی الجزایر و خانم فهمیده میرزا رئیس مجلس ملی پاکستان دیدار و گفتگو خواهد داشت.