احداث 100 واحد مسکونی از سوی خیران مسکن ساز در اهر

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا صدیقی پیش از ظهر چهار شنبه در جلسه ادارات دست اندرکار در حوزه مسکن گفت: در راستای تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی خیران اقدام به احداث 100 واحد مسکونی کرده و در همین راستا احداث پنج واحد برای افراد تحت پوشش توسط شرکت مس مزرعه با همکاری بنیاد مسکن صورت گرفته است.

فرماندار اهر با اشاره به اینکه توجه به حمایت از اقشار کم در آمد و محرومان جامعه یکی از اهداف و آرمان های والای انقلاب بوده، تأکید کرد: با پیگیری های فرمانداری اهر و با همت مسئولان شهرستان با قراردادی که بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و مدیر عامل شرکت مس سونگون منعقد شد.

رضا صدیقی همچنین، توجه خاص دولت به مناطق روستایی، تأمین مسکن برای روستاییان و بویژه افراد نیازمند را از برنامه های خاص دولت در این مناطق عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: در پنج روستای این شهرستان افراد فاقد مسکن با مساعدت مجتمع مس سونگون و همکاران بنیاد مسکن صاحب خانه می شوند.