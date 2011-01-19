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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

در دیداری تدارکاتی رقم خورد/

مس کرمان برابر العربی قطر متوقف شد

مس کرمان برابر العربی قطر متوقف شد

تیم فوتبال مس کرمان در دومین دیدار تدارکاتی‌اش در اردوی امارات برابر تیم العربی قطر به نتیجه مساوی رضایت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس کرمان سه‌‍‌شنبه شب در دومین و آخرین دیدار تدارکاتی‌اش در اردوی آماده‌سازی امارات برابر تیم العربی قطر به نتیجه تساوی 2 بر 2 رضایت داد.

در این دیدار که در ورزشگاه الشباب دبی برگزار شد، احمد حسن‌زاده (25) و مهرداد پولادی (36) برای تیم مس گل زدند و پیسکو (5) و کوخی الجزایری (78) گل‌های تیم العربی را به ثمر رساندند.

پیش از این قرار بود تیم فوتبال مس کرمان برابر الاتحاد عربستان بازی کند اما با مخالفت صمد مرفاوی، تیم العربی قطر جایگزین تیم عربستانی شد.

شاگردان صمد مرفاوی در نخستین دیدار تدارکاتی‌ خود در اردوی امارات با نتیجه 3 بر صفر تیم العین را با گل‌های ادینهو، زالترون و کیوان امرایی شکست داده بودند. کاروان این تیم ظهر امروز به ایران بازگشت.

تیم فوتبال مس کرمان روز یازدهم بهمن ماه در دیداری تکراری از هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور میهمان تیم ذوب آهن اصفهان است.

کد مطلب 1235920

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