حمله تروریستها به زائران حسینی /97 کشته و زخمی در 2 انفجار انتحاری بعقوبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان، یک منبع در پلیس بعقوبه گفت : یک دستگاه آمبولانس که یک تروریست انتحاری سوار بر آن بود حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی منفجر شد که ساختمان امنیتی در نزدیک بیمارستان کودکان را هدف قرار داد.



به گفته این منبع، بر اثر این حمله تروریستی، دست کم 15 نفر شهید و 65 نفر دیگر زخمی شدند که احتمال افزایش کشته ها به سبب وخامت حال برخی مجروحان وجود دارد.



خبر دیگر اینکه امروز یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در مسیر عبور یکی از کاروانهای حسینی در منطقه الشط در جنوب بعقوبه منفجر شد که بر اثر آن دو زائر حرم سالار شهیدان جهان(ع) شهید و 15 نفر دیگر زخمی شدند که صادق الحسینی معاون رئیس شورای استان دیاله از جمله مجروحان است.



از سوی دیگر منابع امنیتی عراق از دستگیری پنج تروریست تحت پیگرد که برای انجام عملیات تروریستی برنامه ریزی می کردند و سه مظنون و کشف چند بمب در بغداد خبر دادند.



به دام افتادن سه تروریست تحت پیگرد در جنوب غربی کرکوک از دیگر تحولات امنیتی عراق است.