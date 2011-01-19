استقبال مردم از حمل و نقل عمومی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوالفضل قربانی ظهر چهارشنبه در شصت و هفتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به افزایش هزینههای شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه، افزود: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت مربوط به حاملهای انرژی، ماهانه حدود 15 میلیارد ریال به هزینههای جاری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اضافه شده که باید به شکلهای مختلف جبران شود.
وی با تاکید بر توسعه و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در سال جاری اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، استقبال و تقاضای مردم از ناوگان اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه پس از هدفمندی یارانهها استقبال مردم از حمل و نقل عمومی افزایش داشته است، تصریح کرد: ناوگان اتوبوسرانی در اصفهان باید توسعه پیدا کند که تلاش مدیریت شهری برای توسعه 30 درصدی این ناوگان با استفاده از کمکها و حمایتهای دولت در سال جاری ضروری است.
وی اعمال سیاستهای حمایتی دولت برای جبران کسریها و تداوم فعالیت شرکت واحد اتوبوسرانی را ضروری دانست و اضافه کرد: این سیاستها باید در قالب واگذاری اتوبوسهای بیشتر برای سرویسدهی هرچه بهتر به مردم و پرداخت بخشی از هزینههای ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت مستقیم صورت گیرد.
قربانی با بیان اینکه در همه سیستمها برای توسعه و تخصیص ناوگان حمل و نقل عمومی، حمایتها و کمکهایی صورت میگیرد، بیان داشت: حمایت دولت برای توسعه و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی و جبران هزینههای ناشی از طرح هدفمندی یارانهها ضروری است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت در این زمینه کمکهایی برای ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص داده که امیدواریم به صورت ماهانه تداوم یابد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توسعه حمل و نقل عمومی یکی از سیاستهای راهبردی و اصلی شورای اسلامی شهر اصفهان در برنامه پنج ساله اصفهان 95 است.
وی زندگی سالم و شهر سالم و به دنبال آن توسعه حمل و نقل عمومی را به عنوان راهبرد اصلی در برنامه پنج ساله آینده شهرداری مورد تاکید قرار داد و افزود: این امر با افزایش و تخصیص ناوگان اتوبوسرانی، راه اندازی قطار شهری و استفاده از گونههای مختلف حمل و نقل عمومی تحقق مییابد.
قربانی با تاکید بر شفافیت و مشخص بودن کمکهای دولت در بخش حمل و نقل عمومی اظهار داشت: در صورتیکه این کمکها از قبل مشخص باشد، میتوان برنامهریزی و بودجهریزیها را بر اساس آنها انجام داد و هزینهها و درآمدها را متناسب کرد.
وی تعیین سهم هر بخش در حوزه حمل و نقل عمومی را از دیگر راهکارهای تامین هزینههای ناوگان اتوبوسرانی بیان کرد و ادامه داد: هزینههای این ناوگان را دولت، شهرداریها و مردم تامین میکنند که در حال حاضر سهم مربوط به مردم ثابت و سهم شهرداریها و دولت به صورت غیرمستقیم افزایش یافته و باید میزان دقیق سهم هر بخش مشخص شده و اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان بر زمانبندی حرکت اتوبوسهای شرکت واحد تاکید کرد و بیان داشت: مسئولان شرکت واحد اتوبوسرانی باید با زمانبندی ورود و خروج اتوبوسها به ایستگاهها و فاصله حرکت آنها را مشخص و به مردم اعلام کنند.
وی بر عملیاتی شدن سریع طرح زمانبندی حرکت اتوبوسهای شرکت واحد با رعایت همه جوانب تاکید کرد و از عدم امکان زمانبندی اتوبوسها از ایستگاهها بر اساس زمان رسمی کشور خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر به دلایل مختلف، اجرای این طرح امکانپذیر نیست ولی در آینده زمانبندی واقعی حرکت اتوبوسهای شرکت واحد عملی خواهد شد.
قربانی با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از اتوبوسهای شرکت واحد به سیستم ای.وی.ال مجهز هستند، اظهار داشت: این سیستم کنترلی میتواند موقعیت هر اتوبوس را در سطح شهر مشخص کند و توسعه آن ضروری است.
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