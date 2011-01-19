سیستم آموزشی کشور را باید با نیازهای نسل جدید منطبق کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مسعود انصاری مهر ظهر چهارشنبه در جمع مدیران مدارس استان سمنان افزود: بسترهای مناسب باید برای تغییر در آموزش نسل جدید آماده شود.

وی تصریح کرد: فراهم نبودن بسترهای به روز برای دانش آموزان موجب مقابله وسائل کمک آموزشی می شود.

مشاور آسیب شناسی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: نباید با مباحث نوین جنگید اما چون مدارس ما همچنان سنتی هستند توان تطبیق ندارند.

انصاری مهر با بیان اینکه مدارس سنتی جوابگوی نیازهای آموزشی نسل فردا نیست، تاکید کرد: آموزش و پرورش سنتی جوابگوی نیازهای نسل فردا نیست و نسل جدید نسل دات کام و با اطلاعات روز پیش می روند.

به گفته وی، سیستم آموزش و پرورش برای مدیریت و آموزش دانش آموزان امروزی که به سیستمهای ارتباطی جدید دسترسی دارند باید قدرت شناوری خود را افزایش دهد.

وی تغییر داخلی مدارس در شیوه های آموزشی را بسیار کار سازتر از شیوه های فرمایشی عنوان کرد و گفت: برای نفوذ آموزش و پرورش در سیستم های اجتماعی نباید فقط به محفوظات کتابها بسنده شود.