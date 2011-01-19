شعر دفاع مقدس نیازمند تبارشناسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و پژوهشگر گفت: دفاع مقدس پدیده‌ای بالاتر از یک جنگ مرزی و سرزمینی میان ایران و عراق بود و باید زمینه‌های اصلی آن را در رویارویی نیروهای خیر و شر بازجست و به گمان من ریشه نخستین آن در واقعه عظیم کربلاست.

وی با تقسیم‌بندی شعر دفاع مقدس به ادوار گوناگون، سروده‌های مرتبط با ابزار آلات جنگی نظیر توپ و تانک را مختص دوران جنگ دانست و از مرحوم نصرالله مردانی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص این نوع شعر یاد کرد.

منوری خواستار تبارشناسی شعر دفاع مقدس از سوی منتقدان و کارشناسان شد و اظهار داشت: این گونه شعری محصول سالهای اخیر است و پدیده‌ای نوظهور و جدید محسوب می‌شود، از این رو بررسی و تحقیق پیرامون آن اهمیتی غیرقابل انکار دارد.

مؤلف مجموعه در دست انتشار "لاله‌های سربلند" همچنین با اشاره به کلیت شعر دفاع مقدس، متذکر شد: آنچه این شعر را شعر می‌کند، وجه حماسی آن است که در فضای کلی این شعر نقش موثری ایفا می‌کند.

منوری رویکرد اعتراضی را یکی از ابعاد شعر دفاع مقدس عنوان کرد و یادآور شد: خوشبختانه شعر این حوزه بسیار متنوع است و مفاهیم بلندی چون ایثار، شهادت، دفاع و وطن‌دوستی را در بر می‌گیرد، بنابراین نمی‌شود و نباید آن را به شعر اعتراضی صرف تقلیل داد.

این شاعر همچنین با اشاره به نقش کنگره شعر دفاع مقدس در تثبیت این گونه ادبی عنوان کرد: در بررسی دستاوردهای یک کنگره باید به مسائلی نظیر بودجه و اهداف توجه داشت و با در نظر گرفتن همین ملاحظات است که به گمان من کنگره شعر دفاع مقدس جایگاه بسیار ارزشمندی دارد.

منوری با ابراز خوشنودی از نحوه داوریهای عادلانه و عالمانه در کنگره سراسری شعر دفاع مقدس عنوان کرد: این کنگره امروز یک کلمه نیست؛ بلکه یک مفهوم است که اتفاقاً از سابقه و اعتبار خوبی در جامعه ادبی کشور برخوردار است و می‌تواند موجب اعتلای شعر در کشور شود.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس اسفند ماه سال جاری در یزد برگزار خواهد شد.

