10پروژه شرکت نفت و گاز گچساران به بهره برداری می رسد

غلامرضا پاکدل به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: در دهه فجر امسال 10 پروژه با اعتبار بالغ بر 148 میلیارد ریال در بخشهای نفتی، غیرنفتی و عامل منفعه به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: مهمترین این پروژه ها افتتاح متل شرکت نفت، ساختمان اداری امور مهندسی، ساختمان اداری تعمیرات خطوط لوله، احداث ساختمان خوابگاه خطوط لوله "گوره"، دو دبیرستان، جاده "کاکا" به "بی بی حکیمه"(س)، جاده "آب شیرین" به "دشت بلوط" و مجموعه ورزشی کارکنان است.

پاکدل بیان کرد: فاز دوم فرودگاه گچساران، احداث بلوار از فلکه "الله" تا فلکه "سیمرغ" و احداث اداره طرح های راه و ساختمان نیز در دهه مبارک فجر کلنگ زنی خواهد شد.

شهرستان نفت خیز گچساران در کهگیلویه و بویراحمد یک چهارم نفت کشور را تولید می کند.