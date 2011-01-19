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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

در داکار؛

صالحی با رئیس جمهور سنگال دیدار کرد

صالحی با رئیس جمهور سنگال دیدار کرد

سرپرست وزارت امور خارجه که به داکار پایتخت سنگال سفر کرده است با عبدالله واد رئیس جمهور این کشور درخصوص مسائل دوجانبه و جهان اسلام تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبـر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه که در رأس هیـئتی سیاسی – اقتصادی سرگرم دیدار از سنگال می باشد عصر روز گذشته با عبدالله واد رئیس جمهور سنگال دیدار و آخرین تحولات روابط دوجانبه را مورد بحث و گفتگو قرار داد.

صالحی در این دیدار ضمن اشاره به جایگاه سنگال در قاره آفریقا، این کشور را از معدود کشورهای این قاره ذکر کرد که با همکاری جمهوری اسلامی ایران به فناوری ساخت خودرو دست یافته است.

سرپرست وزارت امور خارجه همچنین با تأکید بر اهمیت روابط فی مابین دو کشور، چشم انداز همکاریهای آتی را مورد اشاره قرار داد و از انجام پروژه های جدیدی در حوزه همکاریهای اقتصادی دو کشور در سطح 200 میلیون دلار خبر داد.

عبدالله واد رئیس جمهور سنگال نیز در این دیدار روند همکاریهای دو کشور را در راستای منافع طرفین دانست و خواستار توسعه بیشتر مناسبات گردید.

وی در این دیدار بار دیگر حق جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ایی را مورد تأکید قرار داد.

کد مطلب 1235932

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