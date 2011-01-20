چهار ایستگاه کنترل هوا در استان سمنان ایجاد می شود

حمید ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان به مناسبت روز هوای پاک از تصویب ایجاد چهار ایستگاه کنترل آلودگی هوا در استان در دور سوم سفر هیئت دولت خبر داد.

وی با بیان اینکه ایجاد شبکه پایش هوا در استان از اهداف این اداره کل است، افزود: این 4 ایستگاه در شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان وگرمسار ایجاد می شود.

ظهرابی با بیان اختصاص اعتبار 5 میلیارد ریالی برای ساخت ایستگاههای کنترل آلودگی هوا افزود: توسعه این ایستگاهها به شهرکهای صنعتی از برنامه های این اداره کل است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان منطقه گرمسار و روستاهای اطراف را از مناطق در معرض تهدید آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: به دلیل توسعه نامتوازن صنعت در استان و تراکم واحدهای تولیدی - صنعتی در شهرستان گرمسار و نزدیکی با واحدهای آلاینده تهران، این مناطق از نظر مشکل آلودگی هوا، توجه بیشتری می طلبد.