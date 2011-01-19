به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام دبیر جشنواره فیلم فجر هاشم میرزاخانی گفت: علاقمندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره fajrfestival.ir و سامانه پیش‌فروش بلیت، نسبت به خرید بلیت‌های مورد نظر خود از تاریخ 5 تا 7 بهمن‌ماه اقدام کنند.

وی افزود: امسال قیمت بلیت‌های جشنواره افزایش نمی‌یابد و طبق روال گذشته، بلیت‌ها در بخش مسابقه سینمای ایران هر قطعه چهار هزار تومان، مسابقه بین‌الملل هر قطعه سه هزار تومان و مسابقه آثار ویدیویی هر قطعه دو هزار تومان ارائه می‌شود.

میرزاخانی با اشاره به این که روزهای نهم و دهم بهمن‌ماه بلیت‌های خریداری شده، توسط مخاطبان در سینما فلسطین تهران تحویل می‌شود گفت: در این دو روز همچنین دانشجویان می‌توانند برای تحویل بلیت‌های خود اقدام کنند. امسال در بخش مسابقه سینمای ایران 20 درصد تخفیف و در بخش‌های بین‌الملل و دیگر بخش‌ها 50 درصد تخفیف برای دانشجویان لحاظ شده است.

قائم مقام دبیر جشنواره بیست و نهم فجر افزود: نمایندگان سازمان‌ها و نهادها می‌توانند روزهای یازدهم و دوازدهم بهمن‌ماه برای تهیه بلیت مورد نظر خود به سینما فلسطین مراجعه کنند. البته باید تقاضای کتبی و رسمی سازمان‌ها و نهادها به همراه معرفی نماینده تام‌الاختیار و تعداد بلیت‌های درخواستی تا چهارم بهمن‌ماه به دبیرخانه جشنواره ارائه شود تا این دوستان بتوانند بلیت‌های خود را در روزهای اعلام شده دریافت کنند.