دلیل انصراف تیم کشتی گلستان اعتراض به داوری بود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهمی طیبی ظهر چهارشنبه در نشست خبری بررسی دلایل کنار کشیدن این تیم از ادامه بازی با تیم شهدای جویبار گفت: متاسفانه جو ورزشگاه جویبار بسیار بد بود و شعارهای غیراخلاقی بسیاری علیه ورزشکاران این تیم داده می شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این به مسئولان این تیم اجازه ایستادن در کنار تشک داده نشد و مسئولان مجبور بودند تنها در کنار تشک بنشینند، این درحالیست که در مسابقه تیم جویبار با گلستان در گرگان، شرایط برای ایستادن برخی افراد خارج از اعضای تیم تیز در کنار تشک فراهم شده بود.

وی در پاسخ به اینکه این تیم به دلیل ترس از باخت از ادامه مسابقه کنار کشید، گفت: اینگونه نیست و این تیم در کشتی با تیمهای ساری و ملایر به رغم شکست، به ادامه مسابقه پرداخته است.

طیبی بیان داشت: شرایط مسابقه به گونه ای بود که می خواستند تیم بانک ملی گلستان را به باخت بکشانند و وضعیت داوری مناسب نبود.

سرپرست تیم کشتی بانک ملی گلستان ادامه داد: داور این رقابت، در سه دیدار این تیم، قضاوت مناسبی نداشته است و در کشتی بین طهماسبی و محمدیان در وزن 74 کیلوگرم، قضاوت درستی نداشته است.

وی افزود: اعتراض این تیم به قضاوت در این دیدار بوده است و متاسفانه شرایط داوری چندان مناسب نبوده است.

تیم کشتی بانک ملی گلستان در دیدار مقابل تیم شهدای جویبار در مازندران در کشتی بین طهماسبی و محمدیان در وزن 74 کیلوگرم، از ادامه مسابقات این دیدار انصراف داد.



این مسابقات روز گذشته در جویبار برگزار شد.