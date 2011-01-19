20 هزار دانش آموز قمی در مسابقه زنگ انشا شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مسابقه که با موضوع کتاب و کتابخوانی برگزار شد، 300 دانش آموز به عنوان نفرات بر‌تر این مسابقه شناخته شدند.



نحوه نگارش و نثر ساده و روان، پرداختن به موضوع اصلی مسابقه (کتاب وکتابخوانی)، خوانا بودن و رعایت تمیزی برگه‌های انشا از جمله ملاک‌های ارزیابی این مسابقه بود.



مسابقه زنگ انشا برای اولین بار در کشور با هدف تبیین نقش کتاب و کتابخوانی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان و تشویق آنان به مطالعه از سوی ستاد بزرگداشت هفته کتاب استان قم برگزار شد.

