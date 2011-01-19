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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

برای نخستین بار در کشور؛

20 هزار دانش آموز قمی در مسابقه زنگ انشا شرکت کردند

20 هزار دانش آموز قمی در مسابقه زنگ انشا شرکت کردند

قم - خبرگزاری مهر: نتایج مسابقه زنگ انشا با موضوع کتاب و کتابخوانی که همزمان با هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در قم برگزار شد، از بین 20 هزار شرکت کننده اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مسابقه که با موضوع کتاب و کتابخوانی برگزار شد، 300 دانش آموز به عنوان نفرات بر‌تر این مسابقه شناخته شدند.

نحوه نگارش و نثر ساده و روان، پرداختن به موضوع اصلی مسابقه (کتاب وکتابخوانی)، خوانا بودن و رعایت تمیزی برگه‌های انشا از جمله ملاک‌های ارزیابی این مسابقه بود.

مسابقه زنگ انشا برای اولین بار در کشور با هدف تبیین نقش کتاب و کتابخوانی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان و تشویق آنان به مطالعه از سوی ستاد بزرگداشت هفته کتاب استان قم برگزار شد.
 

کد مطلب 1235945

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