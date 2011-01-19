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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

آزمون سنجش بنیه علمی دانش آموزان خراسان رضوی آغاز شد

آزمون سنجش بنیه علمی دانش آموزان خراسان رضوی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر : معاون متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی از آغاز آزمون سنجش بنیه علمی برای 225 هزار دانش آموز این استان خبر داد.

رمضان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: این آزمون با هدف سنجش روند یاد دهی، یادگیری، آگاهی از میزان پیشرفت دانش آموزان و شناخت نقاط ضعف درسی آنان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش و رشد شاخص های کیفیت بخشی و همچنین آشنایی دانش آموزان با مبانی تست و آزمون از دیگر اهداف این طرح است، تصریح کرد: این امر زمینه ساز برنامه های توسعه آموزشی و پیشبرد اهداف طرح پیشگیری از افت تحصیلی را فراهم می کند.

نیری افزود: این آزمون پس از پایان امتحانات نوبت اول برگزارشد و سنجش آموخته های دانش آموزان را اندازه گیری و در مباحث تستی، آموخته هایشان را می سنجد.

معاون متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی اضافه کرد: تحلیل گزارش های مدیریتی آزمون توسط ادارات استان می تواند به تشخیص دانش آموزان و مدیران مدارس و سرانجام انطباق آموخته های تشریحی امتحانات یک نوبت و نیم سال دانش آموزان راه موفقیت آنان را در کنکور فراهم کند.

کد مطلب 1235948

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