به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جوزانی، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان این مستند افزود: مستند "روزگار تلخ" در 10 قسمت 20 دقیقهای، با استفاده از تصاویر مستند، نمایشها و صحنههای بازسازی شده صحبتهای کارشناسان، به بررسی تاریخ کشور ایران از ابتدای حکومت قاجاریه تا پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد. این مستند ایام دهه فجر روی آنتن میرود.
عبدخدایی، معتضذ، ناصری، ترابی، صمدی و حقانی کارشناسان تاریخی هستند که در تهیه این برنامه همکاری داشتهاند. عوامل دیگر این برنامه عبارتند از موسی فقیهحقانی تحقیق، فرهاد سبکبار مدیر تصویربرداری، علی رستمی تصویربردار، امید مداح تدوین، بهنام مریوانی صدابردار و همت مومیوند گوینده متن.
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