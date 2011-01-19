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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

رکابزنی 600 دوچرخه سوار پایتخت در روز هوای پاک

رکابزنی 600 دوچرخه سوار پایتخت در روز هوای پاک

مراسم روز هوای پاک با حضور شهردار منطقه هشت، معاونین و رئیس سازمان شهرداری تهران و 600 دوچرخه سوار از مناطق 22 گانه پایتخت در شرق تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شادالوئی شهردار منطقه 8 روز چهارشنبه در مراسم روز هوای پاک گفت: دوچرخه به عنوان یک وسیله پاک نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوا دارد.

وی با اشاره به فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری افزود: این اقدام باید از هم اکنون در دستور کار نهادهایی همچون آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی قرار بگیرد تا با همکاری یکدیگر برنامه های بلند مدتی را برای استفاده بیشتر از دوچرخه تدوین و ارائه کنند.
 
شادالوئی به 46 خانه دوچرخه در منطقه 8 اشاره کرد و گفت: استفاده از خط دوچرخه در پیاده رو، حذف پارکینگهای حاشیه ای یک طرف خیابان، بکارگیری مسیرهای دوچرخه و وسایل نقلیه و  ایمن سازی این مسیرها از جمله اقداماتی است که در طراحی مسیر دوچرخه در شرق تهران  انجام  شده است.
 
شهردار منطقه 8 با تاکید بر تعمیر رایگان دوچرخه های شهروندان در خانه های دوچرخه افزود: شهروندانی که دوچرخه هایشان نیاز به تعمیرات دارد می توانند با مراجعه به خانه های دوچرخه از خدمات رایگان این کانکسها بهره مند شوند.
 
وی با اشاره به افزایش خانه های دوچرخه در شرق تهران گفت: همزمان با افزایش ایستگاهها، تعداد دوچرخه ها نیز افزایش پیدا می کند.
 
خاطر نشان می شود در پایان مراسم از دوچرخه سواران تقدیر به عمل آمد.
کد مطلب 1235954

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