286 ناظر در مزارع گلستان نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو ظهر چهارشنبه در نشست این مدیریت افزود: طرح نظارت بر مزارع از سال زراعی 83-82 در استان آغاز شده که با بکارگیری 286 نفر از بهترین کارشناسان رشته های مختلف بخش کشاورزی از بین واجدان شرایط که در سازمان نظام مهندسی استان عضو هستند در حال اجراء است.

وی افزود: این طرح به رغم نوپا بودن توانسته منشاء اثرات زیادی شده و امیدواری های زیادی را برای زارعین و بهره برداران بوجود آورد .

مصطفی لو در خصوص اهداف اجرای این طرح افزود : بی شک اگر توسعه را مدیون پنج عنصر برشماریم، منابع طبیعی، سرمایه، علم و فن آوری، مهارت و مدیریت بدانیم، بی شک مدیریت مهمترین اصل این عوامل است یعنی این منابع انسانی است که سایر موارد را ساماندهی و کارآمد می کند.

وی افزود: در واقع باید گفت موثرترین ، کم هزینه ترین ، سریعترین و پایدارترین عامل درفرآیند توسعه بخش کشاورزی ، منابع انسانی آگاه و متخصص است.



وی خاطرنشان کرد: ساماندهی و استقرار شبکه های خصوصی خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی، هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد تولیدات، ارتقاء دانش فنی بهره برداران، افزایش بهره وری، ارائه خدمات فنی و مهندسی در مناطق روستایی و کاهش تصدی گری بخش دولتی از عوامل مهم اجرای این طرح است.