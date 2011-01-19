معیار داوری در جشنواره خلاقیت و دانش آکادمیک است

بهمن مه‌آبادی آهنگساز ضمن بیان این مطلب قرار دادن حرفه آهنگسازی در بخش رقابتی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : ایجاد بخش رقابتی در این دوره از جشنواره ایده و ابتکار خوبی است که این ایده تنها از یک فرد دانشگاهی مانند حسن ریاحی دبیر جشنواره بیست و ششم جشنواره موسیقی فجر می تواند مطرح شود و بسیار خوشحالم که موسیقیدان های صاحب نام و متخصص برای سیاستگذاری این رویداد فرهنگی انتخاب می شوند.

وی در ادامه افزود: موسیقی در همه جای دنیا به عنوان یک علم مطرح است که در کنار دانش علمی ، خلاقیت فردی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و داوری آثار باید براساس توجه صاحب اثر به اصول آهنگسازی و همچنین خلاقیت انجام شود چراکه خلاقیت در ارائه یک اثر هنری استعداد ویژه ای را می طلبد به این معنا که ممکن است بسیاری از افراد در دانشگاه های مختلف هنر موسیقی را به صورت علمی آموزش ببینند ولی از میان آنها تنها تعداد اندکی به عنوان آهنگساز آثار شاخصی ارائه دهند و این همان خلافیت است که باید مورد قضاوت قرار گیرد.

این عضو بازنشسته ارکستر سمفونیک در ادامه صحبت های خود به رویکرد جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و گفت: بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر از معدود جشنواره هایی است که با نگاه علمی به موسیقی مطرح بوده است و امیدوارم جشنواره موسیقی فجر به جایی برسد که از این پس بر مبنای موسیقی علمی برگزار شود

سرپرست گروه موسیقی "سل" در پایان صحبت های خود به فعالیت های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : پس از آلبوم موسیقی "فراسو" که یازدهمین آلبوم گروه موسیقی "سل" بود آلبوم شماره 12 را دست کار داریم این آلبوم در برگیرنده موسیقی کلاسیک از دوران باروک و ادامه موسیقی کلاسیک است و آثاری از باخ، هندل، پاپینی، موزارت و بتهوون در آن شنیده می شود در واقع قطعات این آلبوم دربرگیرنده آثار آهنگسازان مختلف تا قرن بیستم است.