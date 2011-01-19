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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

17000 نفر در خراسان شمالی تحت پوشش آموزش پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند

17000 نفر در خراسان شمالی تحت پوشش آموزش پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی گفت: در استان خراسان شمالی 17 هزار نفر آموزشهای لازم برای پیشگیری از اعتیاد را فراگرفته اند.

رضا کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام از ابتدای امسال تاکنون با تشکیل 134 تیم تخصصی در 120 محله آسیب خیز شهری، روستایی، محیط آموزشی و محیط کار، آموزشهای پیشگیری از اعتیاد به داوطلبان ارائه شد.

وی تصریح کرد: در این مدت 247 نفر آموزش مهارتهای زندگی 400 نفر آموزش پیش از ازدواج و 320 نفر آموزش خانواده را در استان فرا گرفتند.

وی همچنین افزود: بیش از 460 میلیون ریال اقلام مختلف توانبخشی به توان خواهان بهزیستی استان تحویل داده شد.

کاظم زاده گفت: از ابتدای امسال تاکنون اقلامی نظیر ویلچر، سمعک، واکر، عصای سفید، تشک مواج و دستگاههای فیزیوتراپی و اقلام مصرفی، به معلولان جسمی و حرکتی، ذهنی، نابینایان، ناشنوایان و سالمندان استان اهداء شد.

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی گفت: در دور سوم سفر هیات دولت به استان یک میلیارد و 500 میلیون ریال، برای تامین اقلام توانبخشیِ توان خواهان بهزیستی استان به تصویب رسید.
کد مطلب 1235962

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