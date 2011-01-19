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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

النشره خبر داد:

دیدار وزیران خارجه ترکیه و قطر با نصرالله / رایزنی درباره دادگاه بین المللی

دیدار وزیران خارجه ترکیه و قطر با نصرالله / رایزنی درباره دادگاه بین المللی

دفتر رسانه ای حزب الله لبنان از دیدار شب گذشته وزیران امور خارجه قطر و ترکیه با دبیرکل حزب الله در بیروت خبر داد که طی درباره مسئله دادگاه بین المللی ترور حریری گفتگو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، دبیر کل حزب الله لبنان شب گذشته دیداری با "احمد داود اوغلو" و شیخ "حمد بن جاسم آل ثانی" وزیران امور خارجه ترکیه و قطر در بیروت داشته است.

بر این اساس، در این دیدار درباره بحران فعلی سیاسی در لبنان به ویژه موضوع دادگاه بین المللی و تشکیل کابینه جدید بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار "حسین خلیل" معاون سیاسی دبیرکل جنبش مقاومت حزب الله لبنان نیز حضور داشت.

ترکیه و قطر اخیرا تلاشهایی در راستای فرونشاندن تنشهای سیاسی در لبنان داشته اند که با توجه به نزدیک شدن به صدور حکم احتمالی دادگاه حریری شرایط پرنوسانی را تجربه می کند.

کد مطلب 1235965

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