دیدار وزیران خارجه ترکیه و قطر با نصرالله / رایزنی درباره دادگاه بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، دبیر کل حزب الله لبنان شب گذشته دیداری با "احمد داود اوغلو" و شیخ "حمد بن جاسم آل ثانی" وزیران امور خارجه ترکیه و قطر در بیروت داشته است.

بر این اساس، در این دیدار درباره بحران فعلی سیاسی در لبنان به ویژه موضوع دادگاه بین المللی و تشکیل کابینه جدید بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار "حسین خلیل" معاون سیاسی دبیرکل جنبش مقاومت حزب الله لبنان نیز حضور داشت.

ترکیه و قطر اخیرا تلاشهایی در راستای فرونشاندن تنشهای سیاسی در لبنان داشته اند که با توجه به نزدیک شدن به صدور حکم احتمالی دادگاه حریری شرایط پرنوسانی را تجربه می کند.