کیفیت بخشی شورای آموزش و پرورش برنامه اصلی سال آینده است

مصطفی عطاران در گفتگو با خبرنگار مهر زنجان با تاکید بر اینکه شورای آموزش و پرورش نمود مشارکت عینی مردم در آموزش و پرورش است اظهار داشت: مهمترین اقدام دفتر توسعه مشارکت های مردمی و امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش در سال آینده کیفیت بخشی به فعالیت کارگروههای تخصصی خواهد بود.

عطاران افزود: در راستای این کار دو برنامه اصلی پژوهش و آموزش در سطوح مختلف شوراهای آموزش و پرورش صورت می گیرد به این صورت که به موازات کار پژوهشی، آموزش ارکان مختلف شورا برای استفاده از ظرفیتهای قاون به نحو بهینه انجام می شود.

وی با بیان اینکه هر چه قدر کارگروه های تخصصی نقش بهینه ای ایفا کنند کیفیت کار شورا بالاتر خواهد رفت، با اجرای این اقدامات مصوبات قوی تر، اجرایی تر و موثرتر تصویب خواهند شد.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش، هدف اصلی شوراهای آموزش و پرورش را ارتقای تعلیم و تربیت کشور دانست و خاطر نشان کرد: همه دستگاه های دولتی، نمایندگان اقشار مختلف مردم، خود آموزش و پرورش و مسئولین نظام در این شورا حضور دارند و در کنار هم برای ارتقای تعلیم و تربیت کشور فعالیت می کنند.

عطاران مشارکت های مردمی را در دو بخش فکری و مادی عنوان کرد و گفت: 675 شورای آموزش و پرورش در سطح کشور جهت کیفیت بخشی به مقوله آموزش و پرورش در کشور و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود کشور برای ارتقای تعلیم و تربیت تشکیل شده است.

وی یادآور شد: دو هزار و 280 کارگروه تخصصی در شوراهای آموزش و پرورش تشکیل شده و تا کنون 38 هزار مصوبه به تصویب رسیده است.