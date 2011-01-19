توسعه علمی و فرهنگی ایران الگو ی موفق جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی ظهر چهارشنبه در همایش استانی شوراهای آموزش و پرورش استان زنجان با تاکید بر لزوم احساس مسئولیت و حساسیت در رابطه با معلمان خاطر نشان کرد: نمی توان شخصیت و رنگ معلم را از درس او جدا کرد و هر کس با هر دید و شناختی که قدم در کلاس می گذارد از معلم خود الگو می گیرد.

حجت الاسلام واعظی آموزش و پرورش را در حال حاضر به حق، میدانی بزرگ دانست و گفت: وسعت یک دبستان کشور ما به اندازه دنیاست چرا که انسان هایی در آن تربیت می شوند که دست پرورده و پیرو خط امام هستند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در موقعیت خاصی قرار دارد اظهار داشت: باید وارد میدان آموزش و پرورش شویم یعنی برویم در دل کار و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده، سپس با تدبیر و ارائه راه حل نقط ضعف را ترمیم کنیم.

امام جمعه زنجان افزود: باید نتایجی که تا کنون در این حوزه کسب شده است بررسی و با توجه به آن نیازهای کنونی آموزش و پرورش را مشخص کنیم.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به پیشرفت های روز افزون علمی کشور گفت: در حال حاضر رشد علمی ایران 11 برابر میانگین جهانی است و این واقعیت وجودی است که نمی توان آن را انکار کرد.

وی تصریح کرد: امروزه قدرت و قطب انسانی دنیا، ملت ایران است و این امر نیز جز در سایه دو اصل توحید و ولایت شکل نگرفته است.