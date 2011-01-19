  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۴۴

حجت الاسلام واعظی:

توسعه علمی و فرهنگی ایران الگو ی موفق جهان است

توسعه علمی و فرهنگی ایران الگو ی موفق جهان است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه توسعه علمی و فرهنگی ایران امروزه یک الگوی موفق در جهان است گفت: معلم به همان اندازه که احترام دارد دارای حساسیت است چرا که دانش آموزان به دست او سپرده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی ظهر چهارشنبه در همایش استانی شوراهای آموزش و پرورش استان زنجان با تاکید بر لزوم احساس مسئولیت و حساسیت در رابطه با معلمان خاطر نشان کرد: نمی توان شخصیت و رنگ معلم را از درس او جدا کرد و هر کس با هر دید و شناختی که قدم در کلاس می گذارد از معلم خود الگو می گیرد.

حجت الاسلام واعظی آموزش و پرورش را در حال حاضر به حق، میدانی بزرگ دانست و گفت: وسعت یک دبستان کشور ما به اندازه دنیاست چرا که انسان هایی در آن تربیت می شوند که دست پرورده و پیرو خط امام هستند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در موقعیت خاصی قرار دارد اظهار داشت: باید وارد میدان آموزش و پرورش شویم یعنی برویم در دل کار و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده، سپس با تدبیر و ارائه راه حل نقط ضعف را ترمیم کنیم.

امام جمعه زنجان افزود: باید نتایجی که تا کنون در این حوزه کسب شده است بررسی و با توجه به آن نیازهای کنونی آموزش و پرورش را مشخص کنیم.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به پیشرفت های روز افزون علمی کشور گفت: در حال حاضر رشد علمی ایران 11 برابر میانگین جهانی است و این واقعیت وجودی است که نمی توان آن را انکار کرد.

وی تصریح کرد: امروزه قدرت و قطب انسانی دنیا، ملت ایران است و این امر نیز جز در سایه دو اصل توحید و ولایت شکل نگرفته است.

کد خبر 1235968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها