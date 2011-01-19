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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

روزانه 60 خودروی دارای نقص فنی در ارومیه توقیف می شوند

روزانه 60 خودروی دارای نقص فنی در ارومیه توقیف می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی آذربایجان غربی از توقیف روزانه 45 تا 60 خودرو در ارومیه دلیل نقص فنی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ مجتبی امانی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای ارومیه، از اجرای طرح توقیف خودروهای حمل و نقل عمومی دارای نقص فنی خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر اتوبوسهای دودزا در مالکیت شخصی یا دولتی در صورت عدم رعایت و رفع نقص فنی توقیف خواهند شد.

وی برخورد با رانندگان فاقد معاینه فنی را جز دستور کار راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و بیان داشت: با اتخاذ تدابیر لازم برخورد با رانندگان فاقد معاینه فنی به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی آذربایجان غربی افزود: هم اکنون در شهر ارومیه پنج مرکز معاینه فنی خودرو وجود داشته که در این راستا در اکثر شهرستانها نیز به غیر از دو شهرستان این مراکز فعال هستند .

سرهنگ امانی کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی را از جمله اهداف معاینه فنی خودروها عنوان کرد و بیان داشت: نهادینه شدن این امر نیازمند عزم جدی تمام شهروندان بوده بطوریکه تمام برنامه ریزیها جهت رفع آلودگی هوا و ترافیک نیاز به همکاری شهروندان با مراکز دولتی دارد.

اشرفی مدیر عامل مرکز معاینه فنی شماره دو نیز در جریان این بازدید گفت: هم اکنون این مرکز با ظرفیت کامل فعالیت نکرده چرا که با وجود سه خط معاینه فنی فقط یک خط کار می کند و روزانه در زمان اوج فعالیت فقط 40 خودرو مراجعه می کند در حالیکه روزانه 600 خودرو ظرفیت دارد .

وی سرمایه گذاری دراین مرکز را 100 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: این مرکز در زمینی به مساحت 22 هزار متر مربع احداث و موجب اشتغالزایی 15 نفر شده است.

کد مطلب 1235975

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