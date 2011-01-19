پخش زنده مراسم رونمایی از کتاب شاهدنامه و سامانه سفینه نجات در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح سامانه بین المللی سفینه نجات شامل تلفن گویای چهار زبانه گنجینه فضائل و مناقب اهل بیت (ع) و شماره پیام کوتاه برای اطلاع مداحان و ذاکران اهل بیت از جدیدترین آثار فاخر ادبیات آئینی به همراه رادیو اینترنتی سفینه نجات و همچنین رونمایی از کتاب ارزشمند شاهدنامه اثر مرحوم حجت الاسلام الهامی کرمانشاهی به تصحیح استاد حاج علی انسانی با حضور فرهیختگان، شعرا و ذاکران اهل بیت علیهم السلام امروز چهارشنبه 29 دی ماه در سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

این مراسم به صورت زنده پایگاه اینترنتی سفینه نجات به آدرس www.safinehnejat.com و رادیو هلال به آدرس www.radiohelal.com پخش می شود.

در این مراسم حضرت آیت الله فاطمی نیا در خصوص جایگاه والای ادبیات آئینی در ترویج معارف اهل بیت (ع) سخنرانی می کند.

به زودی اثار بزرگان عرصه شعر آئینی از سوی دفتر هنر و ادبیات هلال وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در دسترس علاقمندان و ذاکران اهل بیت قرار می گیرد.

