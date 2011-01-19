افزایش متقاضیان خرید سکه و طلا/ سکه طرح قدیم 408 هزار تومان شد

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از افزایش قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به 408 هزار تومان امروز در بازار خبرداد و دلیل افزایش قیمت سکه طرح قدیم را کم بودن این نوع سکه در بازار ذکر کرد و گفت: سکه طرح قدیم در بازار طرفدار پیدا کرده است و مردم نسبت به خرید آن تمایل دارند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه در حال حاضر متقاضی خرید سکه و طلا در بازار به دلیل شرایط زمانی افزایش یافته است، عنوان کرد: هر چه از روزهای ماه صفر می‌گذرد و به روزهای پایانی سال و رواج مراسم ازدواج و غیره نزدیک می شویم، این رونق خرید بیشتر خواهد شد.

وی ورود سکه های گرمی به بازار که بر اساس اعلام بانک مرکزی قرار است تا پایان سال وارد بازار شود را باعث تعدیل قیمت سکه ها و کاهش نرخها دانست.

کشتی آرای قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید را امروز 361 هزار تومان که نسبت به دیروز تغییری نکرده است، عنوان کرد و افزود: همچنین قیمت سکه نیم بهار آزادی 182 هزار تومان و ربع سکه 91 هزار تومان است.

وی قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را 36 هزار و 540 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی را 1373اعلام کرد، همچنین صرافان بازار ارز تهران امروز قیمت هر دلار به نرخ آزاد را 1085 تومان و هر یورو را 1450 تومان اعلام کردند.