به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی نقد کتابهای ادبی با عنوان"چشمه کتاب" است کامران محمدی و علیرضا محمودی ایرانمهر حضور مییابند و درباره رمان "بهار 63" سخن خواهند گفت.
همچنین شیوه "اعتراف نویسی" در ادبیات توسط یونس تراکمه با پرداختن به " بهار 63" و بررسی مصداقها در این کتاب مورد توجه قرار میگیرد.
رمان" بهار 63" تک گویی ذهنی شخصیتی به نام فرزین است که با رنجی منحصر به فرد، زندگی و روابط شخصیاش را مرور میکند تا در دادگاهی یک نفره خود را محکوم کند.
"چشمه کتاب" نشست تخصصی معرفی و بررسی آثار منتشر شده ادبی است که با همکاری نشر چشمه، هر 2 هفته یکبار در فرهنگسرای ملل برگزار میشود.
علاقه مندان برای شرکت در نشست بررسی رمان "بهار 63" میتوانند ساعت 16 به فرهنگسرای ملل به نشانی بزرگراه آیتالله صدر، خیابان قیطریه، پارک قیطریه مراجعه کنند.
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