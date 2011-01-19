درآمد 1.5 میلیارد ریالی مددجویان کمیته امداد بدره از محل تولید فرش دستباف

عبدالحسین لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 1.5 میلیارد ریال از محل تولید فرش دستباف عاید مددجویان تحت حمایت این شاخه شده است.

وی اظهار داشت: در این زمینه سالنه بیش از 300 تخته فرش دستباف توسط بانوان بافنده فرش تحت پوشش کمیته امداد این شاخه تولید می‌شود.

وی ادامه داد: کمیته امداد بدره یکی از مهمترین قطبهای تولید کننده فرش دست باف در استان ایلام است.

لطفی افزود: در حال حاضر بیش از 220 طرح قالیبافی در منازل مددجویان این منطقه فعال است که در این زمینه درآمد قابل توجهی نصیب این خانواده های بافنده می شود.

وی همچنین گفت: بیشترین فرشهای دستباف تولید شده مربوط به روستاهای آبچشمه، گچ کوبان،زرانگوش، تلخاب، زید، گله دار، دولگلاب و شهرک ولی عصر است.

وی افزود: اشتغال مددجویان تحت حمایت این نهاد در زمینه بافت فرش یکی از مهمترین اولویتهای کاری این نهاد است که نقش تعیین کننده ای در ارتقا سطح معیشتی و افزایش میزان درآمدهای این خانواده ها دارد.