بازهم بلاتکلیفی گریبانگیر ماشین سازان شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، برنامه بازی های هفته پانزدهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور اعلام شد که بر این اساس فقط محل برگزاری بازی ماشین سازی برابر اتکا نامشخص است.

در برنامه اعلامی از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، محل برگزاری بازی همه تیم های میزبان هفته پانزدهم لیگ دسته اول مشخص است و عوامل این تیم ها می دانند که در چه ورزشگاهی بایستی به دیدار حریفان خود بروند اما ماشین سازان با مشکل کهنه خود همچنان دست به گریبان هستند و نمی دانند که باید در کدام استادیوم مقابل حریف خود صف آرایی کنند!

ماشین سازی که با هزینه شخصی برادران دبیری به حیات خود ادامه می دهد، متاسفانه از کوچک ترین حمایت مسئولان استانی بهره مند نیستند و حتی برای تمرین کردن هم مشکل زمین دارد و این در حالیست که بر اساس وعده های تعدادی از مسئولان استانی ، قرار بود بخشی از مشکل زمین تمرین و همچنین محل برگزاری مسابقات ماشین سازی برطرف شود تا این تیم که تا آستانه انحلال نیز پیش رفته بود، بتواند به تمرینات خود ادامه دهد اما هرگز اینگونه نشد تا همه هزینه ها بر دوش دبیری ها باشد.

با این حال در مواقعی هم که مسئولان استانی بدون هزینه کرد اضافی می توانند حداقل در فراهم کردن محل برگزاری بازی های خانگی این تیم پا پیش نهاده و در برابر تیم های میهمان آبروی نماینده شهر تبریز را حفظ کنند، بازهم اعتنایی به این مساله نمی کنند تا ماشین سازی با مشکل مواجه شود.

اکنون بیشتر توجهات تعدادی از مسئولان ورزشی و غیر ورزشی بخاطر کسب محبوبیت معطوف به تیم پرطرفدار و جلوی چشم تبریز است وسایر تیم ها علیرغم داشتن قدمتی بیشتر ، اصلا مورد توجه قرار نمی گیرند.

ماشین سازی آبروی فوتبال تبریز در لیگ یک بوده و حمایت همه جانبه مسئولان را می طلبد.