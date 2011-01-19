مداخله کشورها در امور لبنان مسائل را پیچیده تر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در اجتماع مردم یزد در میدان امیرچخماق اظهار داشت: مردم لبنان بدانند که اکنون مقطع مهمی را پشت سر می‌ گذارند و دستهای فتنه برای بر هم زدن اتحاد آنها از آستین بیرون آمده است.

وی با بیان اینکه ملت لبنان قادر است مسائل و مشکلات خود را با تفاهم و همدلی حل کنند، خطاب به آمریکا و صهیونیست‌ها و سایر کشورهای مداخله کننده بیان داشت: شما در سراشیبی سقوط به دره ‌ای جهنمی قرار گرفته ‌اید و این اقدامات سرعت شما برای سقوط را بیشتر می ‌کند.

احمدی نژاد تصریح کرد: دستان خود را کوتاه کنید زیرا اگر دست از شرارت بر ندارید، ملت لبنان و ملتهای منطقه دست پلید شما را قطع خواهند کرد و مهر ذلت بر پیشانی شما خواهند کوبید.

وی خطاب به این کشورها افزود: شما خود باید در دادگاههای عدالت مردمی محاکمه شوید پس چگونه می خواهید دادگاه راه بیندازید و محاکمه کنید.

احمدی نژاد عنوان کرد: پرونده شما به اندازه کافی سیاه است و با دخالتهای بی جای خود پرونده‌تان را سیاه تر نکرده و آبروی خود را بیش از این نزد جهانیان نبرید.

وی همچنین شرایط ملت تونس را نیز شرایطی ویژه خواند و روشن است که ملت تونس با شعارهای اسلامی و نگاههای یگانه پرستی و انسانی در برابر یک دیکتاتوری وابسته قیام کرده است و دیگران حق مداخله در این زمینه ندارند زیرا ملت تونس بلوغ فکری دارد و خود می تواند تصمیم گیری کند.

وی تاکید کرد: غربی‌ ها و بیگانگان نیز گمان نکنند که این یبار نیز می توانند با دخالت های بیجا و راه انداختن جنگ روانی دوباره شرایط قبلی را بر این کشور حاکم کنند.

وی از مردم تونس نیز خواست؛ به اهداف کوچک تن در ندهند و هوشمندی خود را در این شرایط حفظ کنند.

احمدی نژاد همچنین با اشاره به پیشرفتهای هسته ای ایران و تلاشهای مذبوحانه برخی کشورها برای توقف ایران در این زمینه اظهار داشت: موضوع هسته ای شدن ایران تمام شده است و ایران به قله های افتخار در این زمینه دست یافته است.

وی با بیان اینکه این کشورها دو راه بیشتر برای مواجهه با موضوع هسته ای ایران ندارند بیان داشت: راه اول آنها، ادامه مسیر گذشته و بسیج نیروها برای جلوگیری از هسته‌ ای شدن ایران است که البته انتخاب این مسیر، تکرار اشتباهات مکرر گذشته است زیرا ملت ایران از قله‌ هایی که فتح کرده،‌ هرگز عقب ‌نشینی نخواهد کرد و ادامه مسیر مخالفان هسته ‌ای شدن ایران، با مقاومت ملت ایران با شکستی مفتضحانه ‌تر مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: راه دوم نیز راه همکاری است زیرا ایران اکنون هسته‌ ای شده و این موضوع برای ملت ایران تمام شده است.

احمدی‌ نژاد عنوان کرد: ما از همکاریهای شما در مسیر عدالت استقبال می ‌کنیم اما پیش از آن بدانید که ملت ایران با همان همبستگی، دلدادگی به ولایت و امامت و توکل بر خدا تا فتح بالاترین قله ‌های جهان ایستاده است و سرسوزنی از حقوق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از ویژگی ‌های دولت اسلامی، تلاش برای برپایی نماز و گسترش اخلاص است، افزود: با ارائه نماز خالصانه، جامعه پاک و روابط انسان‌ها خدایی و دنیا زیبا و سرشار از نشاط خواهد شد و به سمت تعالی حرکت خواهد کرد.