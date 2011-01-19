تحقیقات دانشگاهی کاربردی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی پژوهش فناوری و نوآوری استان تصریح کرد : پژوهش اولین و مهمترین موضوع در محیط های علمی است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث پژوهش ظرفیت های قانونی بسیار بالایی در کشور وجود دارد که باید به نحو احسن از آنها استفاده کنیم.

به گفته استاندار گلستان، در طول سالهای اخیر در دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به مسئله پژوهش شده و درصد اعتبارات این بخش به اندازه قابل توجهی افزایش یافته است.

قناعت اظهار داشت: برگزاری همایش ها ،فراخوان های علمی و پژوهشی، برگزاری نمایشگاهها و ... اگر با نگاه بومی انجام شود می تواند به حرکت در مسیر پژوهش و توسعه آن سرعت دهد.

استاندار با بیان اینکه پژوهش باید در وجود صاحبنظران نهادینه شده و به صورت یک باور درونی درآید تأکید کرد: مراکز علمی پشتیبان هم باشند و از بخشی نگری و نگرش جزیره ای بپرهیزند.

وی افزود: خودباوری امید به آینده و آرمان خواهی مؤلفه های هستند که ایران با کمک آنها الگوی جدیدی با عنوان "الگوی اسلامی ایرانی توسعه و پیشرفت" را به جهانیان معرفی می کند.

قناعت ادامه داد: این کار در کشور آغاز شده و استان ما نیز باید با تلاش و پیگیری دلسوزانه مدیران جایگاه خود را بدست آورده و از این قافله عقب نماند.

به گفته وی، هدفمندی یارانه ها که با هدف اصلی افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها اجرا شده می تواند از طریق منابع در اختیار ارتباط میان علم و صنعت را تقویت کند.

پیگیری جهت تأسیس پارک علم و فناوری، تهیه سند راهبردی پژوهشی استان، هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی دانشگاهها و حضور فعال اعضای کارگروه در جلسات از ضروریات و موضوعات مورد تأکید استاندار در این جلسه بودکه باید توسط کارگروه تخصصی پژوهش ،فناوری و نوآوری استان با جدیت پیگیری شود.