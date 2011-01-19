به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ظهر چهارشنبه در پنجمین روز از هفته هوای پاک و همزمان با سراسر کشور، اجرای طرح ملی محیط یار با امضای تفاهمنامه مشترک فی مابین استانداری و ادارات کل محیط زیست و آموزش و پرورش در آذربایجان غربی آغاز شد .

براساس این تفاهمنامه که به صورت نمادین در مدرسه راهنمایی دخترانه شاهد عفاف ارومیه به امضا طرفین رسید، طرح محیط یار با هدف ارتقا فرهنگ حفاظت از محیط زیست، تقویت روحیه مشارکت جویی و مسئولیت پذیری در جامعه برای کاهش مخاطرات زیست محیطی و ارائه آموزشهای همگانی، با مشارکت جامعه دانش آموزی استان اجرامی شود.

معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی در این مراسم گفت: انسان بصورت فطری خواستار محیط زیست سالم و عاری از آلودگی بوده و در این زمینه توصیه های فراوانی در تمامی مذاهب و بخصوص دین اسلام آمده است.

جواد محمودی با بیان اینکه صنعتی شدن جوامع آثار زیانباری را بر محیط زیست وارد می کند، افزود: ارائه آموزشهای همگانی، اصلاح و ساماندهی صنایع تولیدی و افزایش مشارکت نسل های جوان در حفاظت از منابع با ارزش زیست محیطی بسیار مهم و ضروری است.