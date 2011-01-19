به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب "مقاله‌ها و مقوله‌ها" با حضور سرهنگ حسن رسولی منفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب، نویسندگان و محققان ادبیات دفاع مقدس صبح امروز چهارشنبه 29 دی در سرای اهل قلم برگزار شد.

نصرت‌الله محمودزاده نویسنده و محقق عرصه دفاع مقدس در این برنامه گفت: در سالهایی که با دیگر نویسندگان داوری آثار ادبی دفاع مقدس را بر عهده داشتیم یک خلاء حس می‌شد و به نظر می‌رسید به جایگاهی که حق ادبیات دفاع مقدس است، نمی‌رسیم. به نظرم ادبیات یک کشور به تنهایی نشان‌دهنده پیشرفت آن کشور نیست بلکه محتوا یا حماسه‌ای که از طریق ادبیات منتقل می‌شود ملاک و میزان است.

وی گفت: اگر 8 سال دفاع مقدس شاخص ما باشد، فاصله زیادی با آن داریم و به نظرم در حال از دست دادن زمان هستیم. به نظرم باید از خود شروع کنیم. کتابی که محمدقاسم فروغی بانی تولید آن شده است 20 درصد کار است. این کتاب، مرجع است و به کار مخاطب عام نمی‌آید. درخت را از ریشه‌اش می‌شناسند کتاب را نیز باید از تحقیق و پژوهشی که در ورای آن است شناخت.

نویسنده کتاب "سفر سرخ" ادامه داد: متاسفانه چون در تحقیق و پژوهش با کاستی روبرو می‌شویم شروع به بافتن خیالات می‌کنیم. این کار در رمان اشکالی ندارد اما در کارهای تحقیقاتی خطرناک است. هرچه از جنگ بیشتر فاصله می‌گیریم تحقیق و پژوهش سخت تر می‌شود و هنوز تحقیقات درباره دفاع مقدس میدانی است.

محمودزاده گفت: باید به سراغ اسرار نهفته در سینه‌هایی برویم که ممکن است چند روز دیگر به زیر خاک بروند. سال 68 که می‌خواستم تحقیق درباره شهید حسین خرازی را آغاز کنم، بسیار ساده و سهل با این کار روبرو شدم. اما دو ماه پیش که می‌خواستم وارد دنیای شهید حسن باقری بشوم دیدم کار بسیار سخت و ناهمواری است و شاید نتوانم به مخاطب بگویم خرمشهر چگونه آزاد شد.

این محقق گفت: همانطور که کتابی در آسیب‌شناسی ادبیات دفاع مقدس نوشته شده است باید روزی چرایی و چگونگی نگارش آن نیز مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد.