عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امروزه تا حدود زیادی مرزهای علمی برداشته شده و حتی فرار مغزها مانند گذشته مصداق ندارد، افزود: راه اندازی دانشگاه شناور خزر می تواند به خوبی از ظرفیتهای علمی دانشگاههای عضو اتحادیه برای منافع ملی و توسعه علمی تمامی کشورهای حاشیه دریای خزر استفاده کرد.
وی خاطر نشان کرد: در برخی رسانه ها ایجاد دانشگاه شناور به خوبی بیان نشد و آنچه در اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر به دنبال آن خواهیم بود با دانشگاه شناور که در برخی نقاط دنیا تشکیل شده و یا در مرکز ملی اقیانوس شناسی پیگیری می شود، متفاوت است.
رئیس دانشگاه گیلان گفت: دانشگاههای مهمی با قابلیتها و ظرفیت بالایی عضو اتحادیه اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر هستند و برای استفاده مطلوب از این ظرفیتها، طرح ایجاد دانشگاه شناور خزر مطرح شده است.
وی تصریح کرد: براین اساس هر دانشگاهی که در یک یا چند رشته قوی تراست و دورههای دانشگاهی از مقطع کارشناسی تا دکتری را دارد، اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دانشگاه گیلان در مهندسی مکانیک و شیمی، دانشگاه مازندران در ریاضیات، دانشگاه صنعتی بابل در مهندسی الکترونیک و نانوتکنولوژی، دانشگاه گرگان در جنگلداری و شیلات و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در ادبیات فارسی پذیرای دانشجویان دانشگاه شناور خواهند بود.
حاتم زاده گفت: سایر دانشگاههای عضو اتحادیه در کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان نیز در رشته های دیگری اعلام آمادگی کرده اند.
وی ادامه داد: دانشگاه شناور دانشگاهی است که رشته های متعدد در مقطع کارشناسی تا دکتری را دارد و هر رشته در یکی از دانشگاههای عضو آموزش داده خواهد شد.
رئیس دانشگاه گیلان گفت: اجرای طرح راه اندازی دانشگاه شناور مراحل آغازین خود را طی می کند و پس از مشخص شدن قوانین و مقررات آموزشی، نحوه پذیرش دانشجو، مسائل مالی و حقوقی و سایر ملاحظاتی که در تأسیس یک دانشگاه باید در نظر گرفته شود، شروع به کار خواهد کرد.
وی یادآورشد: براساس تصمیمی که در اجلاس سراسری رؤسای دانشگاههای اتحادیه گرفته شد، دانشگاه گیلان به عنوان هماهنگ کننده دانشگاههای ایرانی فعال در تأسیس دانشگاه شناور تعیین شده است.
حاتم زاده با اشاره به اینکه اتحادیه دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی حاشیه دریای خزر از سال 1375 با هفت دانشگاه از پنج کشور حاشیه دریای خزر شروع به کار کرد که در آن زمان دانشگاههای گیلان، مازندران و علوم کشاورزی گرگان از مؤسسان ایرانی این اتحادیه بودند، افزود: این اتحادیه هم اکنون با 51 دانشگاه و موسسه ایرانی و خارجی با پذیرش دانشجو و اجرای طرحهای تحقیقاتی بکار خود ادامه می دهد.
وی اظهارداشت: اگر چه اعضای ایرانی عضو این اتحادیه از سه دانشگاه به 13 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی افزایش یافته ولی انتظار داریم تا دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی که از امکانات خوبی برخوردار هستند و شرایط عضویت در اتحادیه را دارند به این اتحادیه بپیوندند تا بتوان برنامه های اتحادیه را در جهت منافع ملی سوق داد.
رئیس دانشگاه گیلان ادامه داد: با توجه به اینکه دبیر خانه دائمی اجلاس در آستاراخان روسیه استقرار یافته، اعضای ایرانی اتحادیه می توانند در نشستهای داخلی دبیرخانه ایرانی درباره برنامه های پیشنهادی خود تصمیم گیری کرده و بصورت مصوبه اجلاس دبیرخانه ایرانی به دبیرخانه اصلی اتحادیه برای تصویب نهایی ارائه دهند.
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