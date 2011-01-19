عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امروزه تا حدود زیادی مرزهای علمی برداشته شده و حتی فرار مغزها مانند گذشته مصداق ندارد، افزود: راه اندازی دانشگاه شناور خزر می تواند به خوبی از ظرفیتهای علمی دانشگاههای عضو اتحادیه برای منافع ملی و توسعه علمی تمامی کشورهای حاشیه دریای خزر استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: در برخی رسانه ها ایجاد دانشگاه شناور به خوبی بیان نشد و آنچه در اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر به دنبال آن خواهیم بود با دانشگاه شناور که در برخی نقاط دنیا تشکیل شده و یا در مرکز ملی اقیانوس شناسی پیگیری می شود، متفاوت است.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: دانشگاههای مهمی با قابلیتها و ظرفیت بالایی عضو اتحادیه اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر هستند و برای استفاده مطلوب از این ظرفیتها، طرح ایجاد دانشگاه شناور خزر مطرح شده است.

وی تصریح کرد: براین اساس هر دانشگاهی که در یک یا چند رشته قوی تراست و دورههای دانشگاهی از مقطع کارشناسی تا دکتری را دارد، اعلام آمادگی کرده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دانشگاه گیلان در مهندسی مکانیک و شیمی، دانشگاه مازندران در ریاضیات، دانشگاه صنعتی بابل در مهندسی الکترونیک و نانوتکنولوژی، دانشگاه گرگان در جنگلداری و شیلات و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در ادبیات فارسی پذیرای دانشجویان دانشگاه شناور خواهند بود.

حاتم زاده گفت: سایر دانشگاههای عضو اتحادیه در کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان نیز در رشته های دیگری اعلام آمادگی کرده اند.

وی ادامه داد: دانشگاه شناور دانشگاهی است که رشته های متعدد در مقطع کارشناسی تا دکتری را دارد و هر رشته در یکی از دانشگاههای عضو آموزش داده خواهد شد.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: اجرای طرح راه اندازی دانشگاه شناور مراحل آغازین خود را طی می کند و پس از مشخص شدن قوانین و مقررات آموزشی، نحوه پذیرش دانشجو، مسائل مالی و حقوقی و سایر ملاحظاتی که در تأسیس یک دانشگاه باید در نظر گرفته شود، شروع به کار خواهد کرد.

وی یادآورشد: براساس تصمیمی که در اجلاس سراسری رؤسای دانشگاههای اتحادیه گرفته شد، دانشگاه گیلان به عنوان هماهنگ کننده دانشگاههای ایرانی فعال در تأسیس دانشگاه شناور تعیین شده است.