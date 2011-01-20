ساخت پروتز دندان در 7 دقیقه/ ایران همسطح کشورهای پیشرفته

دکتر محمدحسن عبدالی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح این تکنولوژی نوین که به تازگی وارد کشور شده پرداخت و گفت: امروزه کامپیوتر سهم بسیار گسترده ای در تمامی علوم و صنایع از جمله علوم پزشکی دارد به طوری که روز به روز به کمک کامپیوتر خدمات درمانی با کیفیت مطلوبتر ارایه می شود.

وی با اشاره به استفاده از تکنولوژی Ceramic reconstruction) CEREC) در ساخت پروتزهای دندانی که موجب کاهش وقت و هزینه می شود، افزود: این تکنولوژی انحصاری شرکت زیمنس آلمان است که تلاش کردیم آن را وارد ایران کنیم.

این دندانپزشک ادامه داد: در این تکنولوژی تلفیقی از کامپیوتر و هنر دندانپزشکی خدمت رسانی به بیمار را هزاران بار سریعتر و دقیقتر می کند.

عبدالی با اشاره به روش سنتی ساخت پروتز دندانی که حدود 3 هفته زمان می برد، افزود: در روش سنتی، دندانپزشک پس از تراش دندان بوسیله مواد سیلیکنی از آن قالب گیری کرده و آن را به لابراتوار دندانسازی می فرستد و در آنجا بوسیله پودرهای سرامیکی مجسمه دندان ساخته می شود و آنرا داخل کوره گذاشته تا استحکام لازم بدست آید.

وی با عنوان این مطلب که احتمال دارد در روش سنتی پروتز نقص داشته باشد و به همین دلیل مجدد به لابراتوار فرستاده شود، گفت: در روش جدید (CEREC)، اسکن دهانی از محل دندان تصویربرداری می کند و در کسری از ثانیه از دندان قالب گیری دیجیتال (عکس سه بعدی) گرفته می شود و سپس تصاویر به کامپیوتر منتقل شده و دندانپزشک با استفاده از نرم افزار مربوطه طراحی پروتز را انجام می دهد و در ادامه با فشار یک دکمه دستگاه تراش، پروتز را در کمتر از 7 دقیقه می تراشد.

عضو انجمن بین المللی دندانپزشکی کامپیوتری با تاکید بر اینکه در روش جدید خدمت رسانی به بیمار با سرعت و دقت انجام می شود، افزود: با استفاده از روش CEREC ضمن اینکه هزینه های درمانی بطور چشمگیری کاهش می یابد، باعث جلوگیری از اتلاف وقت بیمار می شود.

عبدالی با بیان اینکه هم اکنون استفاده از این تکنولوژی در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، تبریز، بابل و اهواز انجام می شود، گفت: خوشبختانه دندانپزشکان از این روش استقبال کرده اند اما بیماران هنوز از آن خبر ندارند و نمی دانند که در هنگام مراجعه به دندانپزشک از این تکنولوژی می توانند استفاده کنند.