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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

محکومیت 6 واحد صنعتی آلاینده به پرداخت جریمه در ساوجبلاغ

محکومیت 6 واحد صنعتی آلاینده به پرداخت جریمه در ساوجبلاغ

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر اداره محیط زیست ساوجبلاغ از محکومیت پرداخت 88 میلیون تومان جریمه نقدی توسط شش واحد آلاینده محیط زیست در ساوجبلاغ خبر داد.

 محمد جواد نیک کار در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود:  در جریان پایش ها، شش واحد آلاینده محیط زیست به پرداخت 88 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

وی گفت: یک واحد صنعتی هم به سبب تداوم فعالیت همراه با انتشار آلودگیهای های شدید زیست محیطی تعطیل شد.
 
این مسئول خاطرنشان کرد: ظرف امسال 65مورد شکایت مردمی درمورد آلایندگی واحد های تولیدی ، صنعتی به این اداره رسیده که به این واحدها اخطار لازم داده شده است.

نیک کار گفت: در صورت بی توجهی مدیران واحدهای صنعتی آلاینده به اخطارها، پرونده آنها برای تصمیم گیری و صدور حکم به دستگاه قضایی ارجاع می شود.
 
وی رسیدگی مداوم به واحدهای آلاینده صنعتی در این منطقه را از برنامه های این اداره برشمرد و گفت: در هفته هوای پاک به طور ویژه در خصوص این مساله کار کارشناسی شده  است.
 
 
کد مطلب 1235994

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