محکومیت 6 واحد صنعتی آلاینده به پرداخت جریمه در ساوجبلاغ

محمد جواد نیک کار در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: در جریان پایش ها، شش واحد آلاینده محیط زیست به پرداخت 88 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.



وی گفت: یک واحد صنعتی هم به سبب تداوم فعالیت همراه با انتشار آلودگیهای های شدید زیست محیطی تعطیل شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: ظرف امسال 65مورد شکایت مردمی درمورد آلایندگی واحد های تولیدی ، صنعتی به این اداره رسیده که به این واحدها اخطار لازم داده شده است.



نیک کار گفت: در صورت بی توجهی مدیران واحدهای صنعتی آلاینده به اخطارها، پرونده آنها برای تصمیم گیری و صدور حکم به دستگاه قضایی ارجاع می شود.

وی رسیدگی مداوم به واحدهای آلاینده صنعتی در این منطقه را از برنامه های این اداره برشمرد و گفت: در هفته هوای پاک به طور ویژه در خصوص این مساله کار کارشناسی شده است.



