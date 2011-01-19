به گزارش خبرگزاری مهر، "هانس دیتریش گنشر" وزیر امور خارجه اسبق آلمان و از رجال سیاسی معروف این کشور در گفتگو با زوددویچه سایتونگ اظهارداشت : من با نگرانی به رواج ملی گرایی در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان نگاه می کنم. این مهم است که درباره هسته و مرکز ایده اروپایی کمی تامل کنیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: هرکس در اتحادیه اروپا باید بداند که موفقیتهای مشترک امتیازات مشترک است.

گشنر همچنین با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا برای پذیرش اعضای جدید قواعد هوشمندانه ای را طراحی کرده است، اظهار داشت: ورود ترکیه به اتحادیه اروپا از علایق این اتحادیه است.

وی افزود: ترکیه یک کشور بزرگ در همسایگی ما است که در کنار دریای مدیترانه قرار دارد و نقش سیاسی مهمی را در این منطقه ایفا می کند. این کشور یک نمونه برای زندگی مشترک مذاهب مختلف بوده و به منزله پلی به سوی جهان اسلام به شمار می رود.