اعزام به سفر عمره مفرده به صورت آزاد امکان قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حج و زیارت در پی تبلیغات برخی شرکتها و افراد سودجو برای اعزام زائران به صورت فردی به حج عمره اعلام کرد: برخلاف تبلیغات وسیع در سطح جامعه مبنی بر ترغیب و امکان اعزام متقاضیان عمره به صورت آزاد از سوی بعضی دفاتر خارج از چارچوب سازمان حج و زیارت این سازمان به شهروندان در مورد غیر مجاز بودن اینگونه دفاتر هشدار می دهد.

این سازمان توصیه کرده برای هرگونه اقدام در ارتباط با سفرهای زیارتی اعم از حج تمتع ،عمره، عتبات و سوریه برای جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی صرفاً به دفاتر زیارتی مورد تائید و دارای مجوز سازمان حج و زیارت مراجعه کنند.

