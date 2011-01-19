علی مهرامی کارشناس گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره هم‌اندیشی انجمن‌های علمی و برون‌سپاری واژه‌گزینی فرهنگستان که عصر سه‌شنبه 28 دیماه برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال 86 از همکاری مراکز علمی و پژوهشی به ویژه انجمن‌های علمی در کار واژه‌گزینی تخصصی بهره برده که برای ارتباط نزدیکتر با این مراکز نشست‌هایی در نظر گرفته شده که دومین نشست عصر دیروز برگزار شد.

وی ادامه داد: این نشست‌ها با هدف فارسی کردن زبان علم در ایران، فعا‌لتر کردن جامعه علمی و فنی کشور در امر واژه‌گزینی و سرعت‌بخشی به این کار برگزار می‌شود که پس از پایان اجرای آزمایشی کار برون‌سپاری واژه‌گزینی، یک گردهمایی‌ سال گذشته با حضور تعدادی از انجمن‌های علمی برگزار و در آن ضوابط و شرایط کار برون‌سپاری واژه‌گزینی تبیین و تشریح شد.

این کارشناس ادبی با اشاره به اینکه آن گردهمایی مقدمات همکاری بیشتر فرهنگستان زباد و ادب فارسی را با انجمن‌های علمی فراهم کرد، توضیح داد: هم‌اندیشی دوم عصر دیروز از ساعت 16 تا 20 برگزار شد که جلسه مفیدی بود و در آن تعدادی از انجمن‌های علمی و فرهنگی جدید حضور یافتند که این امیدواری را در ما ایجاد کردند که بتوانیم حرکت برون‌سپاری واژه‌گزینی را در سراسر کشور گسترش دهیم.

مهرامی اضافه کرد: نمایندگانی که در هم‌اندیشی حضور می‌یابند معمولا از اعضای هیئت علمی و افراد شاخص همان رشته هستند که در سابقه کارشان غالبا ترجمه و تالیف هم دیده می‌شود. شیوه ما نیز در این تعامل بدین شکل است که ضوابط و قواعد فرهنگستان در زمینه واژه‌گزینی را بدانها معرفی کرده و سپس آنها واژه‌های پیشنهادی حوزه تخصصیشان را اعلام می‌کنند تا پس از کارشناسی در فرهنگستان به تصویب و استفاده برسد.

وی با اشاره به اینکه برخی واژه‌ها خاستگاه و زادگاهش یک رشته خاص است ولی بعدها در جاهای دیگر هم به کار می‌رود توضیح داد: همین مساله ضرورت نظارت یک نهاد واحد را یادآوری می‌کند تا جلو موازی‌کاری‌ها گرفته شود به طور نمونه واژه "انکوباتور" در پزشکی یک کاربرد و معنا دارد و در صنعت معنای دیگر به همین دلیل لازم است درباره واژه جایگزین هماهنگی انجام گیرد.

این کارشناس درباره این موضوع که نبود چنین هماهنگی‌هایی به انتخاب نام‌هایی چون مینیاتور و یا تیبا را برای محصولات بخش خودروسازی منجرشده است، توضیح داد: واژه تیبا در زند و پازند و در ترجمه اوستا به مفهوم غزال آمده در حالیکه اینها ایرانی هست ولی فارسی نیست و بین ایرانی و فارسی فرق بسیار است. به همین دلیل برخی هماهنگی‌ها و استفاده از نظرات کارشناسی طرفین می‌تواند از انتخاب واژه‌های غلط پیشگیری کند.

مهرامی در پایان عنوان کرد: ما دیروز فهمیدیم که آنطور که باید و شاید خودمان را به جامعه معرفی نکرده‌ایم که اگر این شناخت ایجاد شود مردم هم مشتاق هستند تا از واژه‌های فارسی استفاده کنند.